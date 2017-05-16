柯說台灣國國旗可帶進場 世大運說不

2017-05-16

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨至議會專案報告「二○一七世大運」，議員紛詢問國旗議題。議員問柯是否能穿著有「Chinese Taipei」、「Taiwan」字樣或中華民國國旗衣物進場，柯表示OK；議員再拿出「中華民國國旗」、「台灣國國旗」，問是否可以揮舞，柯也回應「可以」。世大運發言人楊景棠則說，因台灣國國旗涉及政治訴求，所以希望不要帶入會場。

議員童仲彥穿印有「Taiwan」的Ｔ恤、持台灣國國旗，詢問柯旗幟能否帶入場？一旁的體育局長鄭芳梵指出，「沒問題，不會因舉旗就變恐怖份子，只要沒有干擾到比賽」，童追問「這支（台灣國）旗子呢？」柯也回應「可以」。

不過，台北市政府秘書長蘇麗瓊受訪表示，市長可能不清楚旗幟的定義，世大運觀眾席不能帶政治性旗幟。

楊景棠也說，按照國際慣例，除非涉及政治、種族、宗教等象徵，否則不會特別規範禁止；而台灣國國旗涉及政治訴求，所以希望不要帶入會場，而中華民國國旗不受此限。

隨後質詢的國民黨市議員汪志冰也穿上中華民國國旗衣，質詢柯文哲，拿出大面國旗問是否可以進場，鄭芳梵表示，如果旗幟超過兩公尺就不得進場。

他國選手若認為旗幟影響比賽將怎麼處理？楊景棠說，首先會交由競賽委員會現場判斷是否要停賽、延賽，同時派工作人員向觀眾進行柔性勸導，若是雙方僵持不下，就會尊重委員會裁決。

民進黨市議員洪健益也問柯文哲，二○○二年亞洲柔道賽曾發生我國選手被中國隊搶國旗，柯是否會依刑法第一六○條，意圖侮辱中華民國而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金進行執法，柯回應說，「我們一定不會讓這種事情發生，儘量不要讓它發生是我的責任。」