年改後月退領6.3萬 陳建仁︰夠用

2017-05-11

〔記者鍾麗華／台北報導〕擔任國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁昨接受廣播專訪時透露，若以他教職身分來計算，退休約可領十萬元，但改革後，每月可領六萬三千元，他說，「若省吃儉用，是夠的」，畢竟年金本來就是給予退休者適宜的養老經費，而非過著豪華生活，簡樸生活對他來說是未來追求目標。

目前年改的修法版本，有年改會版、考試院版、立委段宜康版及時代力量版，陳建仁表示，就他個人看來，目前年改會版本已是最好的版本。他強調，年金改革最重要的就是達到永續，第二是要溫和漸進，畢竟許多人退休所得要在短時間內減少二、三成，需要時間調適。

對於十八％優存，年改會版本是六年歸零，但段宜康版縮短至兩年，前立委林濁水、沈富雄也主張越快越好。陳建仁解釋，年改會希望採漸進性改革，而且經過精算，發現分六年或二年對於財務的影響不大，所以決定給予時間調適。

對於林濁水與沈富雄對年金改革方案提出的批評，陳建仁透露，他曾請沈到辦公室，與沈也聊得很開心。其實林與沈對年金很有研究，希望年金在最快期間內達到永續，意見都相當寶貴。但年改是一個科學的東西，也是藝術，需要有一些磨合，讓大家各方面接受。

改革面臨阻力 會加緊腳步

至於新政府上任將屆滿一年，民調卻不高，陳建仁解釋，蔡總統曾強調，有很多早就該做的改革工作需要進行，包括司法、年金等，都需要時間，改革一定會面臨一些阻力，所以改革過程會影響民調，是理所當然的。如果仔細檢視民調，一部分是不滿意政府所做的改革，另一部分是不滿意改革進程太慢。

他強調，執政後，不能為選舉做考量，而是要做全面性改革的工作，這段時間，民間的聲音政府聽到了，會努力加緊改革的腳步，讓覺得進程太慢的人可以體會，也讓被改革者了解政府用意，雖然他們有些小小損失，但長遠而言，對下個世代、年輕人有幫助。