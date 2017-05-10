26萬件蔣介石檔案 上網可查

2017-05-10

〔記者鍾麗華／台北報導〕歷經七個多月的努力，國史館完成館藏廿六萬餘件「蔣中正總統檔案」的清查及解密作業，並於上月底上網。國史館表示，讀者不限地域時間，皆可透過國史館檔案文物查詢系統閱覽。

國史館指出，「蔣檔」是國史館裡使用率最高的資料，共十一個系列、卅一萬件，其中有五萬件已公佈；另有廿六萬餘件，機密檔案共十六萬件，國史館從去年十月起，分三梯次，函請總統府、行政院、國防部、外交部等廿五個原機關審酌解密後，目前僅少部分涉及著作權或有權利約定等情形須到館閱覽，以及涉及隱私者須經申請。