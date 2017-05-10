26萬件蔣介石檔案 上網可查
2017-05-10
〔記者鍾麗華／台北報導〕歷經七個多月的努力，國史館完成館藏廿六萬餘件「蔣中正總統檔案」的清查及解密作業，並於上月底上網。國史館表示，讀者不限地域時間，皆可透過國史館檔案文物查詢系統閱覽。
國史館指出，「蔣檔」是國史館裡使用率最高的資料，共十一個系列、卅一萬件，其中有五萬件已公佈；另有廿六萬餘件，機密檔案共十六萬件，國史館從去年十月起，分三梯次，函請總統府、行政院、國防部、外交部等廿五個原機關審酌解密後，目前僅少部分涉及著作權或有權利約定等情形須到館閱覽，以及涉及隱私者須經申請。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 文在寅自行宣布 當選第19屆南韓總統
- WHA邀請函還有機會 世衛未把話說死
- 南投高中傅茱音 錄取空軍官校飛行生
- 〈旅遊的滋味〉澳底漁港風情
- 善用關西周遊卡， 遊京都、滋賀私房景點
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Major general probed for spying
- 3年來首例! 太晚產檢 女回台產下愛滋寶寶
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei denounces exclusion from WHA
- 方奶奶來台52年 守護虎尾早產兒
- 經典賽後肝病住院 郭泰源又驚傳罹下咽喉癌
- 南韓大選開票結束 文在寅以41.1％得票率當選
- 助台出席ＷＨＡ 美眾議員致函衛生部長
- 桃影「再見楊德昌」 電影人觀展追憶
- 小英總統衫 女大生巧繡台灣
- 新住民媽媽獨撐家計 吳慧芬想唸財金改善家境
- 一分錢，一點血
- 吃香蕉再忍一下 農糧署：6月可能價格大跌
- 文在寅當選南韓總統 今天就職
- 傷才好8成…高國輝照敲安
- 林哲瑄弟弟「射」計開球
- 和碩首季EPS1.51元 Q2仍是淡季
- 二億建地下停車場 效益受質疑
- 白宮祝賀文在寅勝選 盼加強同盟關係
- 修復翁新統大屋 桃市民代轟原地踏步
- 太巧了 兄弟姊妹湊成12生肖
- 經濟內憂 地獄朝鮮考驗新總統
- 日本型男廚師MASA 教把妹絕活
- 空軍上尉欠錢莊百萬 洩400官兵個資抵押
- 文在寅壓倒性勝選 選委會將正式公告
- 南迴公路草埔隧道 打通難度高
- 小三逼迫分手 職籃球星閃離女主播
- 三分神射D.格林 投贏浪花弟
- 「辛然配」對味 馬德里晉8強
- 全大運》母喪仍續戰 林建良淚「泳」銅牌
- 省稅、囤貨效應 前4月遺贈稅、菸稅創高
- WHA未獲邀》台灣醫師會將赴日內瓦 為台發聲
- 薪資房價灌水 2代書詐貸彰銀2億
- 淡水發跡 1年賣1300萬顆鳳梨酥
- 國際龍舟賽 古禮點睛
- 英文成績校排倒數 張郁琦狂背單字攻進交大
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：26萬件蔣介石檔案 上網可查
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分