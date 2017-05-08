八田與一銅像修復 家屬：台日友誼不變
2017-05-08
〔記者王涵平、蔡文居／台南報導〕今天是嘉南大圳之父八田與一的忌日，依慣例將舉行追思活動，但位於烏山頭水庫的八田與一銅像上月突遭統派份子斷頭，經嘉南農田水利會、市府與奇美博物館全力修復完成，今天將如期舉行追思會，而銅像修復揭幕典禮昨登場，八田的家屬親自出席，強調台日關係不會因銅像破壞事件而受到影響。
八田長孫來台 今出席追思會
台南市長賴清德表示，八田與一銅像遭人蓄意破壞，市府未能妥善保護，特別要對家屬表達遺憾，但此種破壞行為不會影響台日感情，台日感情甚至會因為歷經考驗而更好。
八田與一長孫八田修一等多位家屬，以及日本台灣交流協會高雄事務所長中郡錦藏、日本金澤市長山野之義、加賀市副市長河合篤史等人出席揭幕儀式，八田修一感謝市府迅速修復銅像。
嘉南農田水利會會長楊明風強調，已加裝照明、監視錄影等設備，未來也會加強銅像安全維護。
第十一屆台江水日─愛鄉護水紀念八田與一嘉南大圳單車溯源之旅也在昨日登場，近兩百位師生向八田與一及殉難的台灣水利先民獻花致敬。
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