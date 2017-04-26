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東港警方深夜槍聲21響 射穿慣竊小腿逮人
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419施暴案 9人強制罪嫌送辦

2017-04-26

〔記者王冠仁／台北報導〕反年金改革團體四一九陳抗出現多起暴力行為，警方昨天執行第一波法辦作為，將涉嫌對立委、首長施加暴力的監督年改行動聯盟召集人黃耀南、捷運工會理事王裕文等九人，以及砸毀三立電視台ＳＮＧ車的蔣志豪，分別依強制、毀損罪嫌移送法辦。

警方鎖定當天廿八名暴力滋事者，已辨識出廿三人，除首波究辦十人，後續將再約談十三人到案說明，同時全力清查身分不明的五名涉案人。

監督年金改革行動聯盟等團體，在四一九當天以推擠、拉扯、衝撞、肘擊、勒頸等暴力手段，攻擊準備進入立法院的縣市首長、立委等人，桃園市長鄭文燦還因為被推撞導致肋骨斷裂。警方事後成立專案小組，根據蒐證畫面，認定至少出現十七起滋擾案件。

警方依涉犯強制罪移送九人，分別是黃耀南（五十四歲）、王裕文（四十八歲）、黃應婕（四十八歲）、劉長齡（五十五歲）、陳思齊（六十一歲）、羅賢輝（五十三歲）、謝健虎（五十七歲）、陸保華（五十三歲）、康永明（卅九歲），並將蔣志豪依毀損罪嫌送辦。

警方說，已對尚未到案的十三人發出通知，要求到案說明，若不到案將會直接移送法辦。警方表示，四一九事件中除王定宇外，其餘遭受暴力者迄未提告，目前無論有無提告，警方都會過濾蒐證畫面後，將施暴者依涉犯刑法或違反社會秩序維護法移送究辦。

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  • 針對四一九事件，警方昨首波將涉嫌施暴的十人移送法辦。圖為四一九當天群眾推擠民進黨立委蔡易餘。（資料照）

    針對四一九事件，警方昨首波將涉嫌施暴的十人移送法辦。圖為四一九當天群眾推擠民進黨立委蔡易餘。（資料照）

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