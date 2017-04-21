國民黨六將過連署門檻

2017-04-21

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央今天上午將召開黨主席選舉中央選舉監察委員會，審查候選人資格，隨後辦理合格候選人號次抽籤。據了解，昨傍晚六位參選人都已被認定跨越三％連署門檻，取得候選人資格。

國民黨去年黨主席補選四位候選人，最多只繳出八萬多份黨員連署，最少的只有二萬多份，最後都通過查核門檻，這次六位候選人動輒繳出十餘萬、二十多萬份連署，最少的也有五萬七千多份，六位候選人繳出的七十二萬餘連署數目，遠超出合格黨員人數二十四萬餘，灌水、重複連署情形肯定嚴重。

國民黨去年主席補選的黨員連署審核結果，明確公布候選人所繳份數及審核合格份數，但今天將不會對外說明相關數字問題，只會公布六位候選人有效連署份數是否跨越一萬三千三百二十二份的連署門檻。

黨內人士坦承，查核時間只有三天，七十二萬餘份的連署資料，根本不可能全部清查完畢，因此這次只要查驗合格數達到三％即停止查驗。