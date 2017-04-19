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監院調查 測謊鑑定問題多
2017-04-19
〔記者項程鎮、謝君臨、邱俊福／台北報導〕監察院今年一月曾質疑測謊鑑定結果問題太多，為何同樣的被告，經送調查局和刑事局測謊，結果卻南轅北轍，包括「江國慶案」、「呂介閔被訴殺人案」、「空軍桃園基地彈藥庫失竊案」等，都曾發生調查局測謊認定被告有罪，刑事局卻認定無罪的結果。
監察院調查指出，調查局前測謊專家李復國經手的「江國慶案」等大案都有重大瑕疵，以「江國慶案」為例，原本是軍方的反情報隊偵辦，李復國負責對四名軍人測謊，其中只有江國慶未通過，軍方隨即刑求江國慶，認定是江所犯，隔年執行槍決，最後江國慶案翻案，被認定冤死，江家獲賠史上最高的一億零三百多萬元賠償金。
司改國是會議第一組委員李俊億、趙儀珊、黃致豪也指出，測謊爭議很大，目前台灣的測謊現況，幾乎都無法符合美國測謊協會所規範的嚴格程序，卻持續做為刑案的判斷基礎，因此希望在測謊技術得到科學界普遍接納、並建構科學審視基準前，原則上最好還是把測謊從審判程序中排除。
刑事局盼測謊作參考證據
刑事局則表示，測謊標準作業流程，為參考美國測謊協會規範，並配合相關司法機關之一致性原則規範；目前院檢機關仍普遍希望將測謊當作參考證據之一。
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