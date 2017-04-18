被酸前瞻獲203億 新北市府槓立委

2017-04-18

〔記者楊淳卉、羅添斌、賴筱桐／綜合報導〕新北市因提案的三環三線及其延伸計畫未被納入前瞻計畫，質疑政府分配不公。不過民進黨立委管碧玲昨在臉書公布會議紀錄指出，二月廿二日新北市與行政院的前瞻建設會議上，已做了結論，雙北也共編了二○三．三二億元，「為什麼現在卻指控行政院呢？」她並表示，若要從刪除各縣市已核定的預算來保留給新北市，是「富員外向窮書生搶錢」。

管碧玲︰與政院已做過結論 現卻指控

新北市政府發言人張其強反駁說，「什麼誰搶誰，新北市一元都沒有！」他說，這二○三億元都是快要完工或施工中的捷運建設，包括淡海輕軌、三鶯線、安坑輕軌，換言之，所有預算早就分年編入中央政府年度預算內，絕不是新增預算，也不會影響既定工程進度，這些預算是早在前瞻計畫前就核定的經費，頂多只是把放在左口袋的錢換到右口袋而已。

市府︰都是既定預算 新增一元也沒有

立法院經濟等委員會昨聯席召開前瞻基礎建設計畫中金額最大的「軌道建設」公聽會，多名縣市首長、副首長出席爭取經費，新北市長朱立倫也首度現身。朱立倫表示，市民期待「三環三線」早日完成，他過去退居二線，以免政治因素影響新北市爭取建設，「但看來我還是得親自來，否則有人說我不認真、不願意推動」。

管碧玲在臉書指出，「研商城鄉建設─地方前瞻基礎建設（新北市）事宜」之會議紀錄載明：「有關三環三線、三環三線延伸計畫、鐵路地下化延伸樹林計畫等，其計畫已核定者，優先納入擴大公共投資項目，尚未核定者，則按一般程序辦理。」國會不能做增加預算之決議，已經送進來的預算，無法增加，難道要因為新北市爭不到預算，要退回重編嗎？

行政院發言人徐國勇指出，預算是固定的，目前除了城鄉建設項目以外，各個項目大致確定，立法院只能刪減預算，不能為增加預算之決議。

行政院政務委員張景森指，過去廿年政府在大台北軌道建設，已是其他地區的三倍，不知朱立倫出席公聽會「還要靠北中央什麼」。朱立倫說，軌道建設是雙北七百萬人共同期待，不是針對他個人，不只是他的政見，也是蔡總統政見，盼多理性討論。

首度出席公聽會 朱︰不來會被說不認真

對於立委揭露政院會議紀錄，新北市副市長葉惠青表示，行政院二月十七日僅以電子郵件通知要開會，會議名稱也不叫「前瞻建設」，只提到「城鄉建設」新北市提案會議；當天並非新北市與行政院私下協議，也有很多地方政府參加，四月五日就核定。

交通部長賀陳旦表示，對新北市六月打算再提案，交通部樂於配合審查。前瞻建設計畫中給新北市二○三億元講起來不多，這些內容是包括還沒完成、但希望加速辦理的案件，中央政府願意表達企圖心。