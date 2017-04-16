福山：中國短期內無法走向民主

2017-04-16

〔記者彭琬馨／台北報導〕知名國際政治學者、史丹佛大學資深研究員法蘭西斯．福山昨表示，在中國一黨獨大、政黨與國家完全無法分離的情況下，他不認為中國在近期內可以建立法治、走向民主道路；針對美國總統川普上台後的美中關係，福山分析也認為，未來美中在經濟方面比較可能有競爭合作的機會，但兩國想在策略上有合作「空間比較有限」。

前行政院長江宜樺成立的長風基金會，昨邀史丹佛大學福里曼史巴克理國際問題研究所資深研究員法蘭西斯．福山與中研院政治學研究所特聘研究員朱雲漢進行對談，前總統馬英九、前陸委會主委夏立言、前交通部長葉匡時都與會，儼然成為馬政府時期的同學會。

中國應先加強國家法治基礎

與會者對川普上任後的美中關係與中國近幾年在經濟上全面崛起的現象有深入討論。福山表示，中國雖然在經濟上是大國，但他不認為中國能在近幾年走上民主化的道路；福山說，中國應該先加強國家法治基礎，讓政黨能受到法治管轄，在這個前提下才有可能有後續民主的發展。朱雲漢也有類似看法，他提到「沒有優質國家就沒有優質民主」，建立中國國家內部的監察、制衡機制，可能比民主化更重要。

川普無法一夕扭轉國際規範

福山也認為，想透過川普過去言論預測美國未來的重要政策方向不太可能，因川普對美國許多政策「沒有既定立場」；不過福山也認為，川普在許多國際政策上與過去歐巴馬政府不同調，但即使如此，也不太可能一夕間扭轉這些國際組織的既定規範。

談及台灣未來如何在川普上任與中國經濟崛起的兩強中生存，福山認為，以中國過去處理東南亞國家的方式來看，它會以雙邊協商方式取代整體區域協商，因此從權力角度分析所有可能受到中國崛起影響的國家來看，想維持國家的獨立性可能沒那麼容易。朱雲漢則建議，台灣「不能不跟中國接觸」，有更多接觸才能降低緊張氣氛，台灣應盡量發揮豐沛的軟實力，不要過度激化兩方的民族主義，才能避免出現更多不好的結果。