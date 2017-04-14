試院通過連戰條款 副總統月退上限18萬

2017-04-14

〔記者吳柏緯、涂鉅旻／台北報導〕考試院全院審查會昨天下午審查銓敘部所提的「政務人員退職撫卹條例修正草案」，並通過外界關注的「連戰條款」，未來依政務人員退職酬勞金給與條例辦理退職的副總統，月退所得不得超過副總統卸任禮遇條例規範的十八萬元。

雖然大多數的修正條文都照案通過，但比照簡任級政務人員所得替代率相關的條文仍遭翻盤。

根據銓敘部所提的「政務人員退職撫卹條例修正草案」，除將特任級政務人員所得替代率從最高六十五％降至最高五○％；比照簡任級政務人員的所得替代率從最高七十五％降至最高六○％，優惠存款十八％比照年金改革時程六年歸零，過去依政務人員退職酬勞金給與條例辦理退職的副總統，未來月退所得不得超過副總統卸任禮遇條例規範的十八萬元。

公保養老給付 滿65歲才能請領

考試院表示，審查委員均認為副總統的月退金應該回歸卸任禮遇條例的相關規範，因此審查通過。

不過比照簡任級政務人員的所得替代率上限，有委員認為應參考日前送出的「公務人員退休撫卹法」辦理，因此提案將上限提高至八○％，並分十五年逐步降至六十五％。

由於委員間各有不同意見，因此動用表決權。最終以贊成十四票、反對五票、棄權一票的結果，通過委員所提的提案。這項草案可望在下週送出考試院。

將送政院會銜後 再送立院審查

考試院院會昨天上午也通過「公教人員保險法修正草案」，將公保保險費率上限由十五％調高為十六％、公保養老給付明定年滿六十五歲才能請領，而且公保保險年資可以與社會保險年資併計。考試院版草案會送往行政院會銜後，再送立法院審查。

此外，立法院將在十九日開始審查年金改革方案，「監督年金改革行動聯盟」與部分退伍軍人，敲定十八日、十九日發起「夜宿圍城」包圍立院行動，退輔會主委李翔宙昨在立院受訪表示，盼外界在民主法治角度，冷靜、理性、平和面對，也盼事件有正面發展。