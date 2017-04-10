焦點評論》川習會後的務實考驗

2017-04-10

記者鄒景雯／特稿

川習會後，對中國來說，所謂的「百日計畫」如何採取行動，達成提高美國出口、降低中國對美貿易順差的目標，是接續的重頭戲，這項承諾的兌現程度，恐怕也會與北京特別強調川普已經答應今年內回訪中國這件事，產生連動關係，因此好看的還在後頭。

同樣的，對於台灣來說，更不能閒著。做為一個無時無刻不被「惦記」的美中峰會旁觀者，這次川普與習近平交手的經過，再次證明：此一長期多次賽局的均衡點，不會因一次的會談就改變，儘管美中台日都希望朝自己有利的方向多移動一點。

不過，與民主黨執政時期比較，川普團隊即使尚未完全到位，但是陸續在其國安會、白宮貿易委員會、國防部的人事布局中，反中、友台的比例如此醒目，大的氣氛，確實是朝著對台舒緩的步調在邁進。

在這樣的格局之下，台灣今後幾年的最大挑戰，有不具名的國安人員對外評論，「是在戰略上被美方或周邊國家看得更重的同時，必須同時平衡跟中方的關係」，此類看法不能說錯，但這只是戰術上的運用，並非台灣真正的核心問題，按照國家今天最迫切的要項，政府領導階層應該認知是務必要全心全力把經濟給搞起來，以振興國力，否則就談不上要拿什麼基礎來強化國防。特別是川普政府甚至傳出F-35也可以賣給台灣之際。

與中國搞平衡，這是務虛，事實上，新政府上任到現在，採取的匍匐政策還不夠低調嗎？至於搞好台灣的經濟，是非常務實的考驗，眼看五二○將屆，一週年時要向國人報告這些日子以來完成了哪些實績，這若無法高調作為，有效帶領，是不行的。因此這二者，根本擺不上同一個平台上來並論。

其實，習近平的治國難題，同樣也在於此。川普拿美國勞工向中國叫板，未來一百天就得把貿易菜色給出齊；繼炸了敘利亞，航母又航向朝鮮半島，這位老先生的決斷，無非就是要告知：我說到做到。而北京未來的調整，對於台灣的影響是什麼？台灣本身又要在台美經貿關係上如何主動出擊？川習會結束，答案也該心中有數了！