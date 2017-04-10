焦點評論》川習會後的務實考驗
記者鄒景雯／特稿
川習會後，對中國來說，所謂的「百日計畫」如何採取行動，達成提高美國出口、降低中國對美貿易順差的目標，是接續的重頭戲，這項承諾的兌現程度，恐怕也會與北京特別強調川普已經答應今年內回訪中國這件事，產生連動關係，因此好看的還在後頭。
同樣的，對於台灣來說，更不能閒著。做為一個無時無刻不被「惦記」的美中峰會旁觀者，這次川普與習近平交手的經過，再次證明：此一長期多次賽局的均衡點，不會因一次的會談就改變，儘管美中台日都希望朝自己有利的方向多移動一點。
不過，與民主黨執政時期比較，川普團隊即使尚未完全到位，但是陸續在其國安會、白宮貿易委員會、國防部的人事布局中，反中、友台的比例如此醒目，大的氣氛，確實是朝著對台舒緩的步調在邁進。
在這樣的格局之下，台灣今後幾年的最大挑戰，有不具名的國安人員對外評論，「是在戰略上被美方或周邊國家看得更重的同時，必須同時平衡跟中方的關係」，此類看法不能說錯，但這只是戰術上的運用，並非台灣真正的核心問題，按照國家今天最迫切的要項，政府領導階層應該認知是務必要全心全力把經濟給搞起來，以振興國力，否則就談不上要拿什麼基礎來強化國防。特別是川普政府甚至傳出F-35也可以賣給台灣之際。
與中國搞平衡，這是務虛，事實上，新政府上任到現在，採取的匍匐政策還不夠低調嗎？至於搞好台灣的經濟，是非常務實的考驗，眼看五二○將屆，一週年時要向國人報告這些日子以來完成了哪些實績，這若無法高調作為，有效帶領，是不行的。因此這二者，根本擺不上同一個平台上來並論。
其實，習近平的治國難題，同樣也在於此。川普拿美國勞工向中國叫板，未來一百天就得把貿易菜色給出齊；繼炸了敘利亞，航母又航向朝鮮半島，這位老先生的決斷，無非就是要告知：我說到做到。而北京未來的調整，對於台灣的影響是什麼？台灣本身又要在台美經貿關係上如何主動出擊？川習會結束，答案也該心中有數了！
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 拒威脅利誘 李明哲妻今赴中救夫
- 民調：林佳龍滿意度高 大勝藍營3戰將
- 星期專訪》前白宮國安會亞太資深主任韋德寧談川習會：川普捍衛美利益 有助兩岸穩定
- 台港藏民團：立即釋放李明哲
- 國造高教機115年成軍 F5全汰除
- 埃及兩基督教教堂驚爆 已釀43死119傷
- 眼鏡蛇泡酒一個月後「復活」 咬死人
- 美航艦打擊群 駛向朝鮮半島
- 女婿軍師鬥太兇 川普出手
- 遭中國人蛇丟包 越女闖車陣自殺
- 《TAIPEI TIMES 焦點》HK lost soul of freedom, Ko says, drawing anger
- 瑞典攻擊主嫌傳同情IS 申請居留權遭拒
- 代言「帶衰」世大運 柯P摔出逆轉勝
- 柯P談誠信開放 松菸護樹志工打臉
- 柯P錯了！香港金像獎連2年用這對幹中國
- 強國蠻幹！《樹大招風》描繪中國貪污 金像獎被消失
- 登36層刀梯 2名9歲童晉升法師
- 〈愛情黨羽〉那一年 我的遐想青春
- 王玉麟︰台灣要當軟實力大國
- 里拉德飆59分 破拓荒者紀錄
- 老師立減薪軍令狀 激勵屁孩上科大
- 警車追賊 90度側翻卡水溝
- 〈50 Plus〉用衣服講故事
- 〈全球觀測站〉鼓勵生育 各出奇招
- 曾志偉後台被強吻 受驚飆粗口！
- 〈上班一族4月徵文〉外派經驗談
- 快取寶留爛尾 每月電費21萬
- 富邦終於贏了 「轉運手」功勞記一筆
- 總統簽名加持 日月潭紅茶赴日行銷
- IS趕盡殺絕 埃及科普特人宿命
- 潘裕文射飛盤 中獎還得花錢請客
- 灑水車輾死慈母 司機控警逼開過磅
- 100%言論自由特展 展黨外雜誌與民主運動史
- 打造彩色涵管教室 退休校長推廣科教
- 〈活動看板〉懷舊音樂饗宴
- 高雄有個部落 婚宴喜慶不准放鞭炮
- 大膽！張學友被叫劉德華 歌神反應好驚人
- 中影售價 被「極端低估」
- 創業天使計畫滿3年 真有天使出現！
- 波蘭戰馬遇伯樂 病懨懨成千里馬
- 4/10 各報重點新聞一覽
- 期許花博聯外道添花香 發補償費送桂花樹苗 地主驚喜
- 《一念無明》橫掃香港金像獎 連奪3金
- 李桐豪／樂園
- 全國公共路網 賀陳旦︰鐵路為主
標題：焦點評論》川習會後的務實考驗
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email