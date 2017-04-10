川習會後展望》學者：華府將台美關係、美中關係脫鉤

2017-04-10

〔記者鍾麗華、陳鈺馥／台北報導〕「川習會」落幕後，未來美中台關係如何發展引發關注，中興大學國際政治研究所教授蔡明彥認為，從川普政府企圖把台美關係與美中關係脫鉤，並未綁在美中框架下來看，這對台灣是很好的發展，蔡政府應把握機會，積極提升台美進一步的關係。

府：我將持續與美堅實合作

總統府發言人黃重諺強調，台灣的核心利益，就是確保國家自由民主的永續，確保台灣在國際社會的積極參與和區域和平穩定，而維持良好的台美與兩岸關係都符合國家的利益，也是政府必須要努力的目標，我方會持續與美方發展更為堅實的合作關係。

蔡明彥表示，這次川習會，美國從會前到會後，立場非常清楚與一致，美國政府於會前三度提到「台灣關係法」，讓中方知道，台灣問題沒有什麼好議價的，因為美國有法律基礎，而台灣關係法也正凸顯美國「一中政策」與中國「一中原則」的差別。

蔡明彥分析，中方雖於會中提出台灣議題，但美方僅重申立場，不認為是重要議題，因此公開並未說明，顯示美方在處理與台灣關係上，不想與中方糾纏，希望逐漸分流處理，這與過去美國政府的態度相當不同。

至於未來美中關係，蔡明彥認為，美中處於競合關係，但競爭比重高，且爭議也越來越多，從這次會談氣氛，可以看出美中有意願要好好處理，雙方也想管理競爭關係，在此結構與氣氛下，台灣不用擔心淪為籌碼或被交易，反而可以有比較多一點的發展機會。

外交部：美對台一貫立場不變

至於中國外交部長王毅在「川習會」後，重申對台原則立場，希望美方在中美三個聯合公報及「一中政策」基礎上妥善處理；我外交部昨表示，美方將持續信守「台灣關係法」各項承諾，美方長期一貫立場不變。