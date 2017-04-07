「百分百言論自由」 葉菊蘭︰鄭南榕理論核心 就是台灣獨立

2017-04-07

〔記者楊媛婷／台北報導〕總統蔡英文上台後，行政院公布四月七日為「言論自由日」，鄭南榕遺孀、前總統府秘書長葉菊蘭昨天表示，鄭南榕主張言論自由理論的核心，就是台灣必須獨立自主，「沒有獨立，台灣現今的言論自由環境只是鏡花水月，也無法避免列強的侵略。」

國家人權館籌備處昨天在過去關押政治犯的景美人權園區，舉行「100%言論自由─政論雜誌與反對運動特展」，以圖文展出戒嚴時期政論雜誌刊物與台灣追求民主的歷程。

文化部長鄭麗君致詞表示，現在被視為基本人權的言論自由，是台灣百年無數先行者以青春、血淚、生命換來，她視鄭南榕二十八年前自焚的身影為近百年台灣先行者精神的縮影。一九八九年四月七日鄭南榕為捍衛言論自由，抗拒逮捕，自焚明志。

鄭麗君說，鄭南榕走了近卅年，但他追求言論自由與民主的故事不斷被敘說，並廣布影響年輕人，政院以國家高度訂定言論自由日，不僅希望言論自由價值繼續深化，也認為言論自由是台灣民主的基石；她並呼籲立法院應該加速推動轉型正義條例，釐清歷史真相與責任歸屬，透過對話促進社會的和解。

鄭麗君話鋒一轉，認為中國箝制言論自由的做法也影響兩岸間的互動。「言論自由不是只有說的自由，也包含不說的自由。」葉菊蘭則譴責中國強迫台灣藝人發表言不由衷的話語，也強調鄭南榕提出「百分百言論自由」主張中，最重要的核心價值就是台灣必須是一個獨立自主的國家，「國家沒獨立自主，言論自由終究是鏡花水月。」葉說，台灣要成為正常化的國家，不能在中國的威脅下妥協。