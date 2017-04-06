| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
五月帶媽媽遊關島抽iRobot
 首頁 > 政治

議員選舉11個選區 進黨徵召35歲以下青年出戰

2017-04-06

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨選對會昨天決定，十一個議員轉任立委或政務官的選區，二○一八年議員選舉將徵召卅五歲以下的年輕人代表民進黨參選，讓青年參選、性別平衡、多元人才參政之長期價值延續，強化民進黨多元聲音。

民進黨發言人王閔生表示，針對二○一八年直轄市議員暨縣市議員選舉，選對會決議，為鼓勵青年參選及來源多元化之舉才管道，提名建議採「雙軌制」，除既有之提名初選制度（民調）外，另制定「青年及多元代表徵召辦法」，第一階段先行通過十一個特別選區。

王閔生表示，特別選區有三大類：第一種是議員轉任立委成功，例如吳思瑤（北市北投區、士林區）等；第二種是議員轉任政務官、國營事業或基金會所遺留席次之選區，例如郭國文（轉任勞動部次長，南市永康新市區）；第三種是被開除黨籍的議員，例如童仲彥（北市中正區、萬華區）。

廣告
  • 民進黨發言人王閔生表示，針對二○一八年直轄市議員暨縣市議員選舉，制定「青年及多元代表徵召辦法」，第一階段先行通過十一個特別選區。（記者蘇芳禾攝）

    民進黨發言人王閔生表示，針對二○一八年直轄市議員暨縣市議員選舉，制定「青年及多元代表徵召辦法」，第一階段先行通過十一個特別選區。（記者蘇芳禾攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳思瑤 民進黨選對會 童仲彥 議員選舉
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：議員選舉11個選區 進黨徵召35歲以下青年出戰


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.