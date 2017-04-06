議員選舉11個選區 進黨徵召35歲以下青年出戰

2017-04-06

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨選對會昨天決定，十一個議員轉任立委或政務官的選區，二○一八年議員選舉將徵召卅五歲以下的年輕人代表民進黨參選，讓青年參選、性別平衡、多元人才參政之長期價值延續，強化民進黨多元聲音。

民進黨發言人王閔生表示，針對二○一八年直轄市議員暨縣市議員選舉，選對會決議，為鼓勵青年參選及來源多元化之舉才管道，提名建議採「雙軌制」，除既有之提名初選制度（民調）外，另制定「青年及多元代表徵召辦法」，第一階段先行通過十一個特別選區。

王閔生表示，特別選區有三大類：第一種是議員轉任立委成功，例如吳思瑤（北市北投區、士林區）等；第二種是議員轉任政務官、國營事業或基金會所遺留席次之選區，例如郭國文（轉任勞動部次長，南市永康新市區）；第三種是被開除黨籍的議員，例如童仲彥（北市中正區、萬華區）。