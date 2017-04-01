斷交國欠錢不還 呆帳至少150億
路透：台銀行追討中非、剛果64億貸款債權 美法院判勝訴
〔記者呂伊萱、鄭琪芳、盧冠誠／台北報導〕台灣外交處境艱困，多年來斷交國積欠我國貸款、或由我國政府擔保代償債務的金額居高不下，據了解，截至二○一三年為止，斷交國積欠台灣款項超過一百五十億台幣。但外交部昨天不願透露「呆帳」現況，有無新增欠款未可知。
不過，對於我方向斷交國追討欠債一事，外電報導指稱，國營行庫輸出入銀行向已與我國斷交的中非與剛果追討債務並獲得勝訴，並指台灣已確保二．一億美元（約新台幣六十四億元）的貸款債權，外電並指出這對與台灣斷交、轉而與中國建交的「變心國家」來說是個警訊。
我官方低調 輸銀：尚未收到判決書
但包括外交部、財政部以及輸銀對此事的態度十分保守，外交部昨表示，本案屬商業貸款，不予評論；財政部政次蘇建榮表示，這些是國際性的商業貸款，由於貸款人違約，輸銀先和對方協商，協商不成才依法律程序追討，違約案件都是一樣的處理程序，與有沒有邦交無關，也不是財政部指示輸銀這樣做。
輸銀副總兼發言人廖政聰更表示，外電報導與實際有出入，訴訟是保障債權的手段，惟輸銀迄未收到判決書，並強調此為商業性訴訟，處理逾期還款的過程中均採保密規定。
路透昨獨家報導此案，並指台灣採取法律手段追債，可能是對友邦的警訊，顯示與台灣斷交、轉而與中國建交，需要付出代價。根據美國紐約地方法院文件顯示，我國國營行庫「中國輸出入銀行」，自二○一五年十二月開始，陸續向中非共和國、剛果民主共和國、賴比瑞亞中央銀行與幾內亞比索提出告訴，追討欠款。路透指出，這些求償案可追溯到一九九○年代初期，這些向台灣貸款的國家未能償還任何本金和大部分的利息。
路透指出，美國地方法院今年一月分別判決輸銀贏得剛果與中非兩案，剛果判賠五七三○萬美元，中非判賠一億五四九○萬美元，合計約二．一二億美元（約新台幣六十四億元）。輸銀也在去年六月對幾內亞比索提告，求償四九二○萬美元，案件尚待審理。
立委：此判決確認台灣國際法人格
民進黨立委羅致政表示，類似案例並非首次發生，此次結果也能讓別的國家了解，不要以為斷交就不用還錢，「除非中國要當冤大頭幫忙還錢」；立委蔡適應則說，此案意義在於確認我國的國際法人格。
至於斷交國積欠我方的呆帳，二○○七年時，立院預算中心蒐集積欠我國貸款、或由我政府擔保代償債務等資料調查指出，包括塞內加爾、格瑞那達、多米尼克、諾魯共和國、馬其頓共和國、尼日共和國等前友邦，積欠我國呆帳至少有一億美元；時至二○一三年我與甘比亞斷交後，前立委蔡煌瑯在質詢時透露，此時欠款總額已累計超過五億美元（約一百五十億元台幣）。我國去年十二月又與聖多美普林西比共和國斷交，合作計畫中止，但外交部不願透露呆帳現況。
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