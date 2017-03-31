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試委王亞男詐領案定讞 立委促辭

2017-03-31

〔記者曾韋禎、吳柏緯／台北報導〕考試委員王亞男過去擔任台大森林系教授期間，因購買不實發票核銷國科會經費，去年獲判四個月有期徒刑定讞。立法院民進黨團書記長李俊俋昨質疑，王理應請辭試委，竟還繼續擔任典試委員長。

考試院回應說，王亞男去年被判緩刑，依公務人員服務法，未喪失公務人員任用資格。

王亞男二○○六至○七年間，受託執行國科會等單位的七個研究計畫時，請元霖企業開立「文具用品、碳粉匣、墨水匣、電腦耗材」等名目發票，不實核銷專案款項。調查局去年接獲檢舉後查辦，並經台北地檢署起訴，台北地院去年五月判四個月有期徒刑，緩刑兩年。

當時就有立委要求王亞男辭職，但王認為這是十年前的案子，均委由助理核銷報帳，只能透過律師認罪協商。考試院則認定此為私人行為，與院務無關。

李俊俋昨表示，考試院不但讓王亞男留任，甚至去年十一月還讓王擔任導遊領隊考試的典試委員長，「國家考試的典試委員長，竟是被刑事判刑者。」

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  • 考試委員王亞男。（資料照,記者廖振輝攝）

    考試委員王亞男。（資料照,記者廖振輝攝）

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