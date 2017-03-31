國軍輕型戰術輪車 驚傳前軸軸殼托架斷裂瑕疵

2017-03-31

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍二○一五年底引進近四千輛輕型戰術輪車，交車至今僅一年多，卻有民眾爆料指出，這款輕型戰術輪車疑有瑕疵，曾傳出數起車輛低速行駛時，前軸軸殼托架失去平衡功能的狀況，甚至發生三起前軸軸殼托架斷裂的案例，部分車輛骨架更出現鏽蝕狀況，恐影響人員安全。

軍方：已要求全面巡檢更換

負責保修的陸軍後勤指揮部回應表示，已於今年三月份定期專案管制會議掌握相關情形，也通報廠商、使用單位改善及防範。由於輕型戰術輪車仍屬保固階段，已依照採購契約規範，要求承商研析肇因後，全面巡檢及無償更換，以維護權益。

國軍二○○九年起編列四十八億元預算，採購近四千輛輕型戰術輪車，車輛由三陽工業生產，取代服役多年的M151指揮車與部分舊款悍馬車，共有軟頂、軟頂加槍架、硬頂三種車款，原訂二○一一年交車，卻因車燈驗收不符契約規範，延至二○一五年底才陸續交車。

但民眾爆料指出，該款輕型戰術輪車疑有瑕疵，部分車輛在低速行駛時，前軸軸殼托架會失去平衡功能，如高速行駛或遭遇大風時，駕駛為避免車身偏移，會緊握方向盤，卻可能導致拉桿承受不了而斷裂。據了解，前軸軸殼托架的功用，是在車輛越野時，拉高車軸以避免損壞。

爆料者稱，其所屬單位已有三輛車出現同樣問題，且部分車輛的骨架已有鏽蝕情形。