| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 政治

國軍輕型戰術輪車 驚傳前軸軸殼托架斷裂瑕疵

2017-03-31

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍二○一五年底引進近四千輛輕型戰術輪車，交車至今僅一年多，卻有民眾爆料指出，這款輕型戰術輪車疑有瑕疵，曾傳出數起車輛低速行駛時，前軸軸殼托架失去平衡功能的狀況，甚至發生三起前軸軸殼托架斷裂的案例，部分車輛骨架更出現鏽蝕狀況，恐影響人員安全。

軍方：已要求全面巡檢更換

負責保修的陸軍後勤指揮部回應表示，已於今年三月份定期專案管制會議掌握相關情形，也通報廠商、使用單位改善及防範。由於輕型戰術輪車仍屬保固階段，已依照採購契約規範，要求承商研析肇因後，全面巡檢及無償更換，以維護權益。

國軍二○○九年起編列四十八億元預算，採購近四千輛輕型戰術輪車，車輛由三陽工業生產，取代服役多年的M151指揮車與部分舊款悍馬車，共有軟頂、軟頂加槍架、硬頂三種車款，原訂二○一一年交車，卻因車燈驗收不符契約規範，延至二○一五年底才陸續交車。

但民眾爆料指出，該款輕型戰術輪車疑有瑕疵，部分車輛在低速行駛時，前軸軸殼托架會失去平衡功能，如高速行駛或遭遇大風時，駕駛為避免車身偏移，會緊握方向盤，卻可能導致拉桿承受不了而斷裂。據了解，前軸軸殼托架的功用，是在車輛越野時，拉高車軸以避免損壞。

爆料者稱，其所屬單位已有三輛車出現同樣問題，且部分車輛的骨架已有鏽蝕情形。

廣告
  • 國軍花48億採購的輕型戰術輪車，交車僅年餘，有民眾爆料稱發生多起前軸軸殼托架失去平衡狀況，甚至有三起前軸軸殼托架斷裂案例。（讀者提供）

    國軍花48億採購的輕型戰術輪車，交車僅年餘，有民眾爆料稱發生多起前軸軸殼托架失去平衡狀況，甚至有三起前軸軸殼托架斷裂案例。（讀者提供）

  • 國軍花48億採購的輕型戰術輪車，交車僅年餘，有民眾爆料稱發生多起前軸軸殼托架失去平衡狀況，甚至有三起前軸軸殼托架斷裂案例。（資料照，記者張忠義攝）

    國軍花48億採購的輕型戰術輪車，交車僅年餘，有民眾爆料稱發生多起前軸軸殼托架失去平衡狀況，甚至有三起前軸軸殼托架斷裂案例。（資料照，記者張忠義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 軍購案 輕型戰術輪車
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：國軍輕型戰術輪車 驚傳前軸軸殼托架斷裂瑕疵


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.