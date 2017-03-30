國防戰略演變 黃煌雄：有效最重要
〔記者涂鉅旻／台北報導〕前監察委員黃煌雄今日將發表新書「台灣國防變革1982-2016」，記載我國卅餘年來建軍過程，以及我國戰略的演變。對於新政府將「防衛固守，重層嚇阻」新戰略方針，取代前總統馬英九時期的「防衛固守，有效嚇阻」，黃受訪說，新政府戰略調整，是針對文字作微調，但無論三軍各面向的「重層嚇阻」，最後目的還是為達「有效」。
黃煌雄新書內容提及，我國在民國卅八年至五十八年間，以攻勢作戰的「創機反攻大陸」為作戰用兵指導，建立兩棲登陸作戰及海、空軍攻勢能力，但中國取得聯合國合法地位後，為因應海峽兩岸情勢變化，我國建軍方向自「以攻為主」修正為「以防為主」。
書中指出，我國在民國六十八年至九十一年改為「守勢防衛」，包含前總統李登輝時代的「防衛固守，有效嚇阻」，民國九十一年，前總統陳水扁上任之後，改為積極防衛的「有效嚇阻，防衛固守」，前總統馬英九時期，則改回「防衛固守，有效嚇阻」，因應兩岸和平穩定的時局，並著重創新、不對稱戰力發展。
對於創新、不對稱戰力，書裡也記錄前參謀總長霍守業的意見。霍守業指出，未來三軍除須有一定規模，具備基本戰力，也須具備決勝能力，讓中國來犯時，我國仍可打勝仗的關鍵能力。「嚇阻」也應有「我具有某種讓你害怕的力量」的攻勢性嚇阻，以及「我們的防衛力量讓戰爭變得困難」的守勢性嚇阻，落實「用巧力取代蠻力、縮小打擊取代全面對抗、擊敵弱點取代三軍正面作戰、火力取代兵力、高效戰力取代傳統戰力」等五點。
守勢核心制空、制海 時不我予
黃煌雄也提及，卅多年來，支撐我國戰略守勢的核心優勢「制空」、「制海」已時不我予，兩岸軍力對比已嚴重向中國傾斜，落差將越來越大，我國必須冷靜以對敵大我小、敵強我弱涵義，在新的戰略指導下，自古今中外的戰史，冷靜以對如何面對決戰、打贏戰爭，定義勝戰與失敗，展現代表主權的國力與基本戰力，創新並發揮不對稱的決勝戰力等，都是我國當前國防建軍備戰所要達成的目標。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 看看五月天演唱會水準... 北市府夜裡發聲明
- MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）
- 三星新旗艦機Galaxy S8 搭配虛擬助理
- 豬哥亮傳靠呼吸器維生 這幾天是關鍵期
- 管制振動新公害 市府向日取經
- 韓職好賺！ 本土球員年收377萬 中職兩倍多
- （圖輯）五月天開唱全紀錄 20張照片回憶感動一瞬間
- 重慶麗晶年中開幕 挹注營收
- 大福彩頭獎連58摃
- 「一斗米」老闆捲款上億 害老婦淪拾荒為生
- 中南部高溫達31度 明冷氣團來襲各地轉濕冷
- 小野鎮暴電影教學 街頭開講
- 中信新洋投 據傳是38歲老面孔
- 小啟：信託基金淨值表移刊
- 半百光華號懷舊旅 4月22日往返高雄到后里
- 紙膠帶黏泡麵蓋 小四童發明奪金
- 史上最糗AV現場！男優高潮噴射 罕見災難全場笑翻
- 台中機場降規費 交通部獎勵包機
- NBA》勇士連三季60勝 教頭最快200勝
- 環台賽第四站／5.5公里陡坡太硬 黃衫又洗牌
- 桃園》緊盯安養機構 「管理系統」下半年啟用
- 文山掩埋場悶燒 附近PM2.5飆高
- 兄弟一戰掃陰霾 史耐德這一勝獻球迷
- 新北去年十大易肇事路口 第一名在永和
- 掃蕩機場黃牛 航警逮人扣車
- 陪豬哥亮5天5夜 謝金燕緊握爸爸的手不放...
- 自由廣場》廢監察院
- 英正式啟動脫歐 分手信送抵歐盟
- 東芝晶片廠截標 美國買家佔優勢
- 強吻少女摳下體 補習班狼師拗整骨
- 三星Ｓ8登場 大立光、晶技可望受惠
- 哈妮秀蠻腰 閃電登台24小時
- 台灣Pay迎戰 金融卡也能刷
- SBL冠軍戰達欣聽牌 中職兩地開打 今日賽事預告與轉播
- 吃5千路邊攤到天團之路 五月天失去了XX
- 東芝子公司 西屋電氣聲請破產
- 韓國瑜請辭獲准 果菜市場場租將漲5成
- 5000元網購iPhone 收到一顆蘋果
- 新普減資40%＋配息6元 今年每股發10元現金
- 民生汐止線第二期工程 環評招標
標題：國防戰略演變 黃煌雄：有效最重要
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email