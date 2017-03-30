國防戰略演變 黃煌雄：有效最重要

2017-03-30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕前監察委員黃煌雄今日將發表新書「台灣國防變革1982-2016」，記載我國卅餘年來建軍過程，以及我國戰略的演變。對於新政府將「防衛固守，重層嚇阻」新戰略方針，取代前總統馬英九時期的「防衛固守，有效嚇阻」，黃受訪說，新政府戰略調整，是針對文字作微調，但無論三軍各面向的「重層嚇阻」，最後目的還是為達「有效」。

黃煌雄新書內容提及，我國在民國卅八年至五十八年間，以攻勢作戰的「創機反攻大陸」為作戰用兵指導，建立兩棲登陸作戰及海、空軍攻勢能力，但中國取得聯合國合法地位後，為因應海峽兩岸情勢變化，我國建軍方向自「以攻為主」修正為「以防為主」。

書中指出，我國在民國六十八年至九十一年改為「守勢防衛」，包含前總統李登輝時代的「防衛固守，有效嚇阻」，民國九十一年，前總統陳水扁上任之後，改為積極防衛的「有效嚇阻，防衛固守」，前總統馬英九時期，則改回「防衛固守，有效嚇阻」，因應兩岸和平穩定的時局，並著重創新、不對稱戰力發展。

對於創新、不對稱戰力，書裡也記錄前參謀總長霍守業的意見。霍守業指出，未來三軍除須有一定規模，具備基本戰力，也須具備決勝能力，讓中國來犯時，我國仍可打勝仗的關鍵能力。「嚇阻」也應有「我具有某種讓你害怕的力量」的攻勢性嚇阻，以及「我們的防衛力量讓戰爭變得困難」的守勢性嚇阻，落實「用巧力取代蠻力、縮小打擊取代全面對抗、擊敵弱點取代三軍正面作戰、火力取代兵力、高效戰力取代傳統戰力」等五點。

守勢核心制空、制海 時不我予

黃煌雄也提及，卅多年來，支撐我國戰略守勢的核心優勢「制空」、「制海」已時不我予，兩岸軍力對比已嚴重向中國傾斜，落差將越來越大，我國必須冷靜以對敵大我小、敵強我弱涵義，在新的戰略指導下，自古今中外的戰史，冷靜以對如何面對決戰、打贏戰爭，定義勝戰與失敗，展現代表主權的國力與基本戰力，創新並發揮不對稱的決勝戰力等，都是我國當前國防建軍備戰所要達成的目標。