國民黨主席選舉 多10萬人可投票

2017-03-30

〔記者林良昇、呂伊萱／台北報導〕國民黨主席選舉昨開放參選人繳交二百萬元作業費，並提供三月廿八日以前的黨員資料，黨員數為九十五萬○二二一人，具投票權者四十二萬九九六六人，黃復興黨部具投票權黨員數為十萬○二五一人。國民黨文傳會副主委胡文琦說，到卅一日黨費繳交期限截止審核完畢後，初估具投票權黨員約四十五萬人，比去年三月黨主席補選多了超過十萬人。

胡文琦昨表示，繳交作業費的參選人可取得至廿八日的具投票權黨員資料，到三月卅一日黨費繳交期限截止審核完畢後，會於四月五日提供完整具投票權的黨員名冊。

詹啟賢、吳敦義、郝龍斌、洪秀柱等參選陣營昨都已派人繳交二百萬元，韓國瑜陣營預計四月六日繳交，潘維剛陣營則稱「目前沒這個計畫」。

郝龍斌陣營昨並表示，在繳交作業費後，身為黨副主席的郝龍斌昨已循慣例，以電話方式向黨主席洪秀柱請假正式參選；郝龍斌說，在通話中除請洪保重身體外，也彼此互相加油，互勉一起為黨努力。

此次選舉，人頭黨員及黨員個資取得爭議不斷，針對其他參選人質疑黨員名冊外洩，參選人吳敦義說，寄送文宣很正常，沒什麼好彼此批評。他也強調所有名冊都是合法的，因名冊一定從黨部出來，「難道從天而降？」現任主席與副主席當然很容易拿到名冊，他自己小孩剛入黨也收到了副主席郝龍斌的宣傳品，這是自然的道理。

吳敦義昨並公布黨務革新白皮書，內容包括落實縣市黨部主委直選、恢復知識青年黨部、將智庫定位為影子內閣、成立藍天志工團、加強理念論述與人才培養等。