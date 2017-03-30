國民黨主席選舉 多10萬人可投票
2017-03-30
〔記者林良昇、呂伊萱／台北報導〕國民黨主席選舉昨開放參選人繳交二百萬元作業費，並提供三月廿八日以前的黨員資料，黨員數為九十五萬○二二一人，具投票權者四十二萬九九六六人，黃復興黨部具投票權黨員數為十萬○二五一人。國民黨文傳會副主委胡文琦說，到卅一日黨費繳交期限截止審核完畢後，初估具投票權黨員約四十五萬人，比去年三月黨主席補選多了超過十萬人。
胡文琦昨表示，繳交作業費的參選人可取得至廿八日的具投票權黨員資料，到三月卅一日黨費繳交期限截止審核完畢後，會於四月五日提供完整具投票權的黨員名冊。
詹啟賢、吳敦義、郝龍斌、洪秀柱等參選陣營昨都已派人繳交二百萬元，韓國瑜陣營預計四月六日繳交，潘維剛陣營則稱「目前沒這個計畫」。
郝龍斌陣營昨並表示，在繳交作業費後，身為黨副主席的郝龍斌昨已循慣例，以電話方式向黨主席洪秀柱請假正式參選；郝龍斌說，在通話中除請洪保重身體外，也彼此互相加油，互勉一起為黨努力。
此次選舉，人頭黨員及黨員個資取得爭議不斷，針對其他參選人質疑黨員名冊外洩，參選人吳敦義說，寄送文宣很正常，沒什麼好彼此批評。他也強調所有名冊都是合法的，因名冊一定從黨部出來，「難道從天而降？」現任主席與副主席當然很容易拿到名冊，他自己小孩剛入黨也收到了副主席郝龍斌的宣傳品，這是自然的道理。
吳敦義昨並公布黨務革新白皮書，內容包括落實縣市黨部主委直選、恢復知識青年黨部、將智庫定位為影子內閣、成立藍天志工團、加強理念論述與人才培養等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 看看五月天演唱會水準... 北市府夜裡發聲明
- MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）
- 三星新旗艦機Galaxy S8 搭配虛擬助理
- 豬哥亮傳靠呼吸器維生 這幾天是關鍵期
- 管制振動新公害 市府向日取經
- 韓職好賺！ 本土球員年收377萬 中職兩倍多
- （圖輯）五月天開唱全紀錄 20張照片回憶感動一瞬間
- 重慶麗晶年中開幕 挹注營收
- 大福彩頭獎連58摃
- 「一斗米」老闆捲款上億 害老婦淪拾荒為生
- 中南部高溫達31度 明冷氣團來襲各地轉濕冷
- 小野鎮暴電影教學 街頭開講
- 中信新洋投 據傳是38歲老面孔
- 小啟：信託基金淨值表移刊
- 半百光華號懷舊旅 4月22日往返高雄到后里
- 紙膠帶黏泡麵蓋 小四童發明奪金
- 史上最糗AV現場！男優高潮噴射 罕見災難全場笑翻
- 台中機場降規費 交通部獎勵包機
- NBA》勇士連三季60勝 教頭最快200勝
- 環台賽第四站／5.5公里陡坡太硬 黃衫又洗牌
- 桃園》緊盯安養機構 「管理系統」下半年啟用
- 文山掩埋場悶燒 附近PM2.5飆高
- 兄弟一戰掃陰霾 史耐德這一勝獻球迷
- 新北去年十大易肇事路口 第一名在永和
- 掃蕩機場黃牛 航警逮人扣車
- 陪豬哥亮5天5夜 謝金燕緊握爸爸的手不放...
- 自由廣場》廢監察院
- 英正式啟動脫歐 分手信送抵歐盟
- 東芝晶片廠截標 美國買家佔優勢
- 強吻少女摳下體 補習班狼師拗整骨
- 三星Ｓ8登場 大立光、晶技可望受惠
- 哈妮秀蠻腰 閃電登台24小時
- 台灣Pay迎戰 金融卡也能刷
- SBL冠軍戰達欣聽牌 中職兩地開打 今日賽事預告與轉播
- 吃5千路邊攤到天團之路 五月天失去了XX
- 東芝子公司 西屋電氣聲請破產
- 韓國瑜請辭獲准 果菜市場場租將漲5成
- 5000元網購iPhone 收到一顆蘋果
- 新普減資40%＋配息6元 今年每股發10元現金
- 民生汐止線第二期工程 環評招標
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國民黨主席選舉 多10萬人可投票
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分