洪停開中常會 吳：真的身體不適？

2017-03-30

〔記者林良昇、呂伊萱／台北報導〕國民黨主席洪秀柱前晚突以「身體不適」為由，停開昨日的中常會，由於中常會原定討論黨代表選舉修改辦法，中常委質疑，在仍有副主席可代理開會的情況下，洪此舉是「司馬昭之心」，黨內自有公評。國民黨主席參選人、前副總統吳敦義昨也質疑，中常會是全代會閉會期間最高權力機關，停開是很意外的事情，「不知道洪主席是真正身體不適？還是不是？」

吳敦義說，根據黨章，全國黨代表大會是最高權力機關，全代會閉會期間，中常委會議則是最高權力機關。而黨主席不過是黨代表大會、全體中央委員會議與中常會的主席，一定要尊重中常委的決議。

不過，吳也強調，以參選人身分去評論其他參選人並不適當，因此對於洪的作為，他不能評論。至於黨代表選舉資格爭議，吳則重申尊重中常會決議。

上週三的中常會中，洪秀柱堅持修改第廿屆黨代表選舉辦法，與限縮黨代表選舉資格由原本入黨滿四個月拉長為入黨滿一年的挺吳派中常委呈現僵局，洪秀柱最後突襲宣布散會，沒有確認兩週前中常會修改黨代表選舉辦法的會議紀錄，而黨代表選舉三月卅一日就要公告，若昨不開會討論，選舉辦法恐無法修改。

國民黨昨依例應召開中常會，沒想到洪秀柱前晚突稱身體不適、中常會停開一次，引發黨內譁然，中常委李德維昨表示，他當九年中常委從沒遇過這種狀況，若黨主席身體不適，可以請副主席代開，之前也曾有中常委互相推派，「唉，不知道怎麼講。」

姚江臨：故意阻斷年輕人參選

李德維強調，黨內有很多重要的事情要討論，對於黨代表參選資格，上週中常會有不同的提案，本週都可討論，洪秀柱稱病的時間點讓人不得不懷疑是「司馬昭之心」，相信黨內自有公評。

中常委姚江臨也質疑，「真的是身體不舒服嗎？」若真的不舒服可找其他副主席代理，之前洪秀柱出國，就是這樣做；他認為，洪根本就是要躲這次的中常會，進而不討論四十歲以下黨代表放寬資格的提案，根本是阻斷年輕人參選，而不是要幫他們。

中常委江碩平則略顯無奈地說，洪秀柱說身體不適，也沒什麼辦法，他還特別問要不要去探病，「我怎麼知道為什麼不找人代理？」希望洪身體早日康復，回來主持黨務。

國民黨文傳會副主委胡文琦則說，洪秀柱真的是受到風寒身體不適，經詢問過多位副主席，有人出國，有人說不方便，沒有副主席能代開中常會，並沒有其他的考量。