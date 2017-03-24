前白宮國安會官員╱麥艾文批提勒森 對台政策反覆不定

2017-03-24

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿二日報導〕對美國國務卿提勒森訪問北京時表示，美中已建立了一個不衝突、不對抗、相互尊重，雙贏策略的正面關係，歐巴馬政府時代的白宮國安會亞太資深主任麥艾文今天表示，這不是一個正面的發展，台灣應該擔心，因為川普政府的對台政策反覆無常，所以川普對台灣到底相信什麼？他的政策是什麼？

提勒森上週末訪問北京時，兩度公開使用北京定義中美新型大國關係的用詞，在美國引起媒體和智庫學者的強烈批評，認為他為中國的新型大國關係背書。美國務院代理發言人唐納日前在記者會表示，提勒森及其幕僚了解他所選用的語詞，而美國對台政策完全沒有改變。

據了解，不僅台灣擔心提勒森北京之行讓美中新型大國關係就定位，影響到台灣的利益，日韓等亞洲外交官也感到不安，不明白提勒森在日韓訪問時重申對盟邦的承諾，到了北京卻承認了中國在亞太與美國同享平起平坐的霸權地位，如果這真是川普政府的中國政策，將迫使亞洲各國對美中關係再平衡，對這個地區影響深遠。

川普政府內部派系鬥爭激烈，各國求證川普真正的戰略意圖不易，但已有學者和外交官員擔心，川普在掌管亞太事務的資深官員團隊到位前便和習近平進行峰會，為兩國戰略關係定調，是否可能發生難以掌握的意外。美國前副總統拜登的副國安顧問瑞格納在文章公開表示，川普政府還沒準備好，建議應延一個月舉行川習會。

麥艾文受訪時表示，歐巴馬政府刻意避免和中國使用同樣的用語，因為這樣代表美國接受中方對美中關係的定義，暗示美國若配合中國，就會從中國得到更多。麥艾文認為，重述中方的用語強化了中國的觀點，就是「他們可以塑造跟改變你的作法」。

麥艾文質疑，川普是否將台灣看為持久的利益？因為歐巴馬政府是如此看待。或者川普是把台灣當成一張牌，可以為了換取中國在北韓問題上的合作而交易掉。