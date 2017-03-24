前白宮國安會官員╱麥艾文批提勒森 對台政策反覆不定
〔駐美特派員曹郁芬／華府廿二日報導〕對美國國務卿提勒森訪問北京時表示，美中已建立了一個不衝突、不對抗、相互尊重，雙贏策略的正面關係，歐巴馬政府時代的白宮國安會亞太資深主任麥艾文今天表示，這不是一個正面的發展，台灣應該擔心，因為川普政府的對台政策反覆無常，所以川普對台灣到底相信什麼？他的政策是什麼？
提勒森上週末訪問北京時，兩度公開使用北京定義中美新型大國關係的用詞，在美國引起媒體和智庫學者的強烈批評，認為他為中國的新型大國關係背書。美國務院代理發言人唐納日前在記者會表示，提勒森及其幕僚了解他所選用的語詞，而美國對台政策完全沒有改變。
據了解，不僅台灣擔心提勒森北京之行讓美中新型大國關係就定位，影響到台灣的利益，日韓等亞洲外交官也感到不安，不明白提勒森在日韓訪問時重申對盟邦的承諾，到了北京卻承認了中國在亞太與美國同享平起平坐的霸權地位，如果這真是川普政府的中國政策，將迫使亞洲各國對美中關係再平衡，對這個地區影響深遠。
川普政府內部派系鬥爭激烈，各國求證川普真正的戰略意圖不易，但已有學者和外交官員擔心，川普在掌管亞太事務的資深官員團隊到位前便和習近平進行峰會，為兩國戰略關係定調，是否可能發生難以掌握的意外。美國前副總統拜登的副國安顧問瑞格納在文章公開表示，川普政府還沒準備好，建議應延一個月舉行川習會。
麥艾文受訪時表示，歐巴馬政府刻意避免和中國使用同樣的用語，因為這樣代表美國接受中方對美中關係的定義，暗示美國若配合中國，就會從中國得到更多。麥艾文認為，重述中方的用語強化了中國的觀點，就是「他們可以塑造跟改變你的作法」。
麥艾文質疑，川普是否將台灣看為持久的利益？因為歐巴馬政府是如此看待。或者川普是把台灣當成一張牌，可以為了換取中國在北韓問題上的合作而交易掉。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 慟！國中資優女遭客運輾斃 親妹目睹無力救
- 早餐店老闆殺妻女後割頸自殺 3人送醫
- 時尚織夢3：Prada少女的臥室
- 神童操盤4年 健行奪UBA霸權
- 鋒哥接副領隊 劉志昇︰拉高棒球人層次
- 奧斯卡大烏龍被抓包偷笑 萊恩葛斯林這樣解釋
- 防彈出道2年熬出頭 躍升金雞母招財3.2億
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Some immigrants no longer need to give up citizenship
- 英雄！議員衝回現場 浴血搶救警察
- 所得替代率// 試院放寬 立委砲轟放水
- 中南部高溫破30度 明起變天全台氣溫驟降
- 中油加油站 免治馬桶見客
- 周湯豪帥到分手 唱給大甲媽聽
- 孟加拉央行大樓離奇失火 火勢已控制
- 春季珠寶新賞3 ：Chanel山茶花與蕾絲
- 學生沒嬉鬧 阿嬤哭︰「她很孝順」
- 長安西路都更案 住戶對林洲民提5告訴
- 美使領館奉令 對特定族群嚴審簽證申請
- 七股拚觀光 鹽田海堤觀夕大道完工
- 「優質小姐不洗夠臭」警破暗號販毒
- 新健保法被迫延後表決 川普遭重大挫折
- 豪小子回歸 今射日拚連勝
- 6位立委 發起產業轉型聯盟
- 基隆早餐店兇殺案 鄰居：老闆兼做直銷開保時捷
- 林書豪復出先發戰太陽 今日賽事預告與轉播
- 西敏橋下拍照 轉身赫見血人
- 李安的比利林恩變了 當小王還半裸
- 黃遠衝動硬來 林予晞不吃這套
- 流標7次 竹南鎮立游泳池標出去了
- 中國納入MSCI機率逾5成
- 葉酸葡萄糖胺補充品 食藥署要納管
- 春季珠寶新賞4 ：Dior魔幻蛋白石
- 《自由廣場》「非外交」部長
- 民間建停車場 南市府補助一半
- 國際建築師票選 台東大學圖資館 全球最特別
- 中市府交通大作戰 請市民提改善方案
- 【往事留聲機】妥瑞男孩與我
- 2017巴塞爾錶展專輯2：百年Baselworld 型之有年2
- 全國原運會音樂劇 多媒體效果驚艷
- 阿根廷前總統財政管理失當 法官令受審
標題：前白宮國安會官員╱麥艾文批提勒森 對台政策反覆不定
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email