參與ＷＨＡ 李大維：絕不悲觀

2017-03-23

〔記者呂伊萱、鍾麗華／台北報導〕世界衛生大會（ＷＨＡ）將於五月登場，外界關切我國今年是否受邀出席。外交部長李大維昨強調：「不容樂觀、絕不悲觀、積極爭取、全力以赴」，並指台灣外交官沒有悲觀的權利，目前仍無邀請函消息。但若收到加註「一中原則」的邀請函，李也坦言「政府難以接受」。

李大維昨列席立法院外交國防委員會就我國參與國際組織一事報告指出，中國打壓我國際參與空間的作法較以往更廣、手法更多元，支持我方力道也減少。

邀請函若加註一中 「政府難以接受」

李大維會前受訪時對ＷＨＡ一事發表十六字箴言「不容樂觀、絕不悲觀、積極爭取、全力以赴」。世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書處過去多於三月間寄發邀請函給會員及觀察員，我國過去大多於四月間收到邀請函，李大維昨坦言目前仍沒有邀請函消息，但在台灣擔任外交官沒有悲觀的權利，更重要的是積極努力。外交部正積極尋求理念相近國家及友邦支持，也持續與世衛組織秘書處聯繫，表達盼獲邀意願。

國民黨立委許毓仁詢問，ＷＨＡ邀請函若加註「一中原則」，我方也會接受出席？李大維坦言「政府難以接受」。但李會後說明，話不能說死，且此為跨部會議題，外交部作為幕僚單位提供建議，出席與否並非他能夠決定。

民進黨立委莊瑞雄質疑為何被動等待而不主動請友邦提案？李大維說，目前還有受邀機會，所以不輕易做其他嘗試，國際互動需要共識，否則「以卵擊石的作法也沒什麼意思」。

民進黨立委羅致政說，若四月底仍未接獲邀請，外交部需有應對方案；若確定無法獲邀，就該義正詞嚴提出明確主張，例如以台灣名稱參加正式會員。

對於參與聯合國的具體規劃，李大維答詢時也說目前皆未決定，須待五月底、ＷＨＡ一案後才會開始研商。

總統府發言人黃重諺重申，我國對國際醫療與防疫的貢獻應繼續深化，不能成為全球防疫的缺口，這是台灣對國際社會的責任。