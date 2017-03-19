星期專論》馬英九被起訴只是開始！

2017-03-19

將來的歷史一定會記載，馬英九任內的「服貿協議」乃是翻轉台灣的關鍵。對內，則是馬英九要求立法院快速通過該條例，但立法院長王金平卻本於立法原則，對該協議逐條審查，於是開始了馬的滅王鬥爭，馬的滅王鬥爭使得國民黨的信用被折損殆盡，國民黨的內爆正式出現。而對外則是因為「服貿協議」，逼出了「太陽花學運」，於是台灣青年一代遂棄國民黨而去。馬英九的一意孤行，使國民黨失去了民心，丟掉了江山。

馬的一意孤行 國民黨失江山

馬的滅王乃是政治鬥爭，但其手段則是司法鬥爭，馬以關說為理由而展開滅王。對於滅王這部份，王金平的捍衛黨籍訴訟已經勝利，當馬滅王鬥爭之時，我在媒體上就撰文表示馬的滅王乃是「殺人八百，自損三千」的愚蠢行為，而到了今天，馬英九滅王的所謂關說部份，它牽扯到的蒐證，馬自己已被台北地檢署起訴。馬的教唆洩密，以及違反通保法及個資保護法，已使他可能判處三年以下徒刑，馬滅王不成，自己反而惹禍上身，這不是「殺人八百，自損三千」又是什麼？

找出滅王原創劇本 應非難事

馬在滅王時，我就期期以為不可，並在二○一三年九月十六日及同月二十二日分別在「香港明報」及「自由時報」撰寫文章認為這是卑劣的政治鬥爭及濫權，我的評論文章後來被馬的親信金溥聰提起損害賠償之訴，但從地院到高院，他們的損害賠償都未被受理，可說是連二敗。二○一五年四月，他在第三審上訴前就沒有提出委任狀及繳納第三審裁判費，等於自動放棄再上訴。我在地院及高院審判時，主要是就言論自由這一點提出答辯外，另外也就人間道理提出三點重要懷疑：

（一）馬鬥王滅王，都是起源於「服貿協議」，當王金平對「服貿協議」與馬英九不同調時，馬的滅王計劃就已展開，我的學界友人台北大學的侯漢君教授對馬英九的「新台灣人基金會」非常熟悉，侯教授就向我表示過，在「服貿協議」的馬王矛盾出現後，「新台灣人基金會」就已有馬的親信如羅智強、蕭旭岑等在商議滅王事宜，並有人看見他們用加密電話和黃世銘聯絡，侯漢君教授也同意當我的證人，他也在高院的審判庭將這些內情陳述，我們都建議庭上，如果要對馬滅王有更精準的真相，一定要對「新台灣人基金會」展開蒐證。除了侯漢君作了這樣的表述外，我的辯護律師林凱倫也同樣作了這樣的表述。這些內容在高院的判決書裡也收錄進去。

（二）馬英九的滅王，人們已知道，這是特偵組二○一一年在偵辦別的案件時監聽到的意外收穫，於是黃世銘遂於二○一三年八月三十一日向馬英九報告王金平涉及關說，接著馬就大動作的展開滅王，馬又將黃世銘告訴他的轉而告訴江宜樺和羅智強，於是滅王大戲遂告展開，人們所看到的都只是馬滅王所演出的劇本，至於真正的劇本是什麼，則人們並無所知。例如黃世銘的監聽是否受命？馬為什麼將滅王大計推展得如此流暢，銜接得如此緊密？這才是真實的劇本，因此馬被起訴後，真正要調查的，乃是那個已消失的真正劇本。一場司法性的政治鬥爭，必定有極為複雜的原始劇本，對馬案的接下來調查，就是要將那個原創劇本找出來。司法性的政治鬥爭，必會在劇本上絞盡腦汁，但再綿密的劇本，也必有疏失和污點證人，馬被起訴，想要找尋原來的劇本，應非難事。

黃世銘若受命洩密 案情難料

（三）當我的訴訟在進行時，我曾認為，黃世銘乃是檢察總長，做為一個法律人，他不可能不懂正在偵辦中的案情不能向外洩漏，因此如果他向馬英九主動洩漏，而馬恰好也是個大是大非之人，則他的主動洩漏必定反而惹火燒身，因此黃世銘的向馬報告，必定是受命報告。如果黃世銘真的是受命報告，那麼這個案件的真相就更複雜了。

馬英九為了服貿協議，犯了他此生最大最愚蠢的錯誤，他為了要在立法院強行過關，因而逼出了太陽花學運，加速了國民黨的敗亡；而為了服貿協議，他決定消滅王金平，使出了最惡劣的鬥爭手段，一個團結的國民黨開始四分五裂。馬滅王之初，我就在「自由時報」的評論中，明確指出這是一種道德法西斯，有權力的人以不正手法取得或羅織出對手的黑資料，然後展開道德性的攻擊。幸而他滅王並未成功，否則台灣就會多出了一個最大的冤假錯案。由馬的滅王，我就想到最近的連續劇「琅琊榜」，古代的梁王為了集中皇權，特別設了一個直屬的司法特務組織◎南方朔

「懸鏡司」，它相當於現在的特偵組，於是皇權得以伸張，冤假錯案遂告形成，只有民意反彈，冤假錯案才能夠平反，而今天馬英九被起訴，馬滅王未成，最後可能是滅了自己，馬的被起訴，對權力的濫用，真是最好的警告，不管任何人以任何理由都無惡整別人的權力，惡整別人最後一定會反彈到自身，這也是常識上所說的報應，馬英九被起訴，就是他的報應！

劇本不同罪責不同 北檢加油

現在馬已被起訴，檢察部門最重要的工作，就是要以另類思考，使滅王真正的劇本被呈現出來，還原真相。本案有太多疑點。它是故意的竊聽？或是不小心監聽到關說的資料？黃世銘的洩密是主動洩密或是被動的受命洩密？如果能查出真相，劇本不同就罪責完全不同，因此北檢真該特別努力了！（作者為文化評論者）