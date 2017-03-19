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兩岸監督條例朝野6版本 本週審查

2017-03-19

〔記者曾韋禎／台北報導〕太陽花學運昨屆滿三週年，針對學運訴求兩岸協議監督機制的法制化，立法院內政委員會將於本週審查朝野六個版本的「兩岸訂定協議監督條例草案」。若按民進黨團版草案完成立法，將由國會主導兩岸協議的內容與方向，一改過去行政主導的情況。

國民黨召委排審 時力籲審好審滿

民進黨團去年四月提出黨團版草案，包括時代力量黨團、親民黨團、民進黨立委尤美女、國民黨立委江啟臣也紛於去年四月前提案，加上國民黨立委黃昭順今年初的提案，朝野共有六個不同版本的草案。

現階段兩岸官方幾無往來，民進黨團雖將「監督條例草案」列優先法案，不少黨籍立委認為當前兩岸情勢不明朗，主張冷處理，不急於審查。但在國民黨召委曾銘宗趁三一八學運滿三週年，率先排審後，黨政高層昨評估，當前立法情勢轉趨複雜，行政院與民進黨立委將在週一的行政、立法協調會報上研商攻防策略。

民進黨團版 國會主導兩岸協議

民進黨版草案在名稱上，改用「兩岸」，而非法定的「台灣地區與大陸地區」，僅於內文提及「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，避免直接碰觸兩國或兩區之爭。時力版則稱「我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案」，以「我國」取代「台灣」或「中華民國」，並排除「兩岸人民關係條例」之適用。

民進黨版草案在談判前、簽署前、簽署後三階段，均強化國會監督。行政部門在決定談判議題，並經海基、海協兩會確定後，陸委會與權責主管機關須向立法院相關委員會報告談判計畫。進入談判中、簽署前階段時，行政院要將草案送進立法院實質審查，兩岸兩會僅能簽署經立法院通過的協議草案。在完成簽署後，行政院再將協議文本送進立法院審議，立法院可對部分條文決議配套措施或實施日期。

民進黨團總召柯建銘表示，民進黨團會堅持黨版立場。他並指，國民黨的曾銘宗搶先排審，一方面是想挑起民進黨與其他在野黨或民間團體的矛盾，另方面也想圍魏救趙，意圖擾亂年金改革。

國民黨團總召廖國棟指出，國家當前最重要的就是發展經濟，兩岸關係一定要有進度。他表示，馬政府時的政院版「台灣地區與大陸地區訂定協議處理條例草案」，就是國民黨團的立場。

時力黨團總召徐永明則籲國民黨既要排審，就要審好審滿，別曇花一現。

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  • 太陽花學運昨屆滿三週年，針對學運訴求兩岸協議監督機制的法制化，立法院內政委員會將於本週審查朝野六個版本的「兩岸訂定協議監督條例草案」。圖為太陽花學運三週年，經濟民主連合18日重返立法院旁青島東路舉辦晚會。（記者簡榮豐攝）

    太陽花學運昨屆滿三週年，針對學運訴求兩岸協議監督機制的法制化，立法院內政委員會將於本週審查朝野六個版本的「兩岸訂定協議監督條例草案」。圖為太陽花學運三週年，經濟民主連合18日重返立法院旁青島東路舉辦晚會。（記者簡榮豐攝）

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