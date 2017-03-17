葉俊榮：台灣言論自由 面臨3大挑戰

2017-03-17

國際政經力量、網路霸凌、數位落差

〔記者李欣芳／台北報導〕為追思自由時代週刊創辦人鄭南榕在廿八年前的四月七日，爭取台灣言論自由自焚殉道，行政院去年底宣布每年四月七日為言論自由日。內政部長葉俊榮昨在行政院院會點出當前台灣言論自由，正遭遇國際政治與商業力量、網路霸凌、數位落差等三大挑戰。

行政院長林全昨在行政院院會聽取言論自由日相關活動報告，內政部規劃四月七日辦「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會，文化部預定四月六日起到十二月十五日舉行「百分之百言論自由」政論雜誌與反戒嚴運動特展；法務部將在三月卅日舉行「我國言論自由發展與保障」專題研討會等。

林全表示，今年是我國訂定言論自由日的第一個年度，具有重大意義。在成熟社會透過互相理性討論，才有獨立思考及辨識的能力，這也是他期待透過言論自由日的推廣，逐漸讓社會每位國民養成獨立思考的能力，如此才能對許多錯誤及不正確的訊息，具有分辨的能力。

葉俊榮表示，目前言論自由面對三大挑戰，首先是國際政治與商業力量崛起造成的影響，如兩岸關係，就有人因政治與商業力量，被迫放棄緘默、必須表態。

他說，第二是網路活絡化後，出現許多仇恨性與宣洩性言論，造成網路霸凌，甚至形成悲劇；第三是偏遠地區因數位落差難表達意見，造成言論表達不平等。