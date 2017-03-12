228失蹤者追思禮拜》遺族疾呼：勿讓228永遠找不到加害者

2017-03-12

〔記者曾韋禎／台北報導〕二二八事件在七十年前爆發後，政府也自三月十日起大規模搜捕台籍精英。多位「失蹤者」家屬昨替下落不明的先人舉辦追思禮拜，盼政府能儘速清查檔案，釐清真相，不要讓二二八永遠找不到加害者。

台灣省行政長官陳儀在二二八事件爆發後的三月二日，急電國民政府主席蔣介石請兵，蔣因此決定派遣廿一師來台，大軍九日登陸基隆。包括律師李瑞漢、李瑞峰與制憲國大代表林連宗，於十日晚間在李家遭到逮捕；台北市參議員徐春卿十一日早上遭便衣特務誘騙出門，台灣信託公司董事長陳炘也於十一日上午被台北市刑警隊帶走，醫師施江南則於十一日晚間遭聲稱要看病的軍人強押。

六人自此音信杳然，生死不明；家屬昨選在中山基督長老教會，替六人舉行追思禮拜。多位高齡八、九十歲的受難者家屬，均親自出席，感謝台灣社會的關心。

牧師張德麟指出，相較於有些家屬還能領回受難者屍體，這些人連自己的父親在哪過世都不知，這樣的痛苦，沒經歷過的人都無法體會。二二八至今仍是真相未明、找不到人負責，正義當然就無法實現，呼籲政府讓所有的不對到這一代就結束，不能再拖延了。

代表家屬致詞的陳炘外孫高兆弘，籲政府儘速成立有調查權、有公權力的委員會進行追查，也要制定特別條例返還遭政府沒收的財產。

徐春卿兒子徐世雄直言，二二八最大加害者就是蔣介石，次為陳儀、彭孟緝、柯遠芬、張慕陶、劉雨卿等人，包括執行逮捕、屠殺人民的士兵，也都是。他又說，為何政府能照名冊一一逮捕台籍精英？就是連震東、黃朝琴、林頂立、劉啟光這些人所提報，都應該追究，即使當事人已身故，仍須公諸歷史。