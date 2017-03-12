近千億勞軍捐未交代 婦聯會又爆有防衛捐
政院：婦聯會財產來源仍有疑慮 決拒收160億捐款
〔記者李欣芳／台北報導〕早年與國民黨黨國體制關係密切的婦聯會，日前宣布捐出一六○億元給蔡政府長照機構專款專用，據透露，行政院日前召開跨部會會商，認為婦聯會正遭行政院黨產會調查是否為國民黨附隨組織，由於其財產來源仍有疑慮，決定衛福部拒收婦聯會這筆捐款。而且黨產會初步查出，婦聯會早年資金來源，除了來自勞軍捐之外，竟然還有政府遷台之初課徵的防衛捐。
政府遷台初期 課10年防衛捐補軍費
一九五○年二月，台灣省政府鑒於省內軍需方面的附加項目繁多，遵奉前東南軍政長官公署政務委員會指示，訂定「台灣省防衛捐徵收辦法」，一九五一年三月由省政府公布施行，對所得稅、地價稅、營業稅、娛樂稅、契稅、房捐、機動車輛使用牌照稅、戶稅、汽油費、電費、進口結匯等，按照稅額、費額以不同比率課徵防衛捐，為期十年。
婦聯會資產龐大，雖已向內政部申報財務決算書，卻未交代逾九百億元勞軍捐流向，至於防衛捐有多少流向婦聯會？至今成謎。民進黨團日前則指婦聯會除自己所屬資產，還有多個附屬組織，包括婦聯社會福利基金會、婦聯聽障文教基金會、振興醫療、華興育幼院、華興中學、華興國小等，決策官員表示，婦聯會總資產相當驚人！
婦聯會要捐給政府一六○億元做長照用途，衛福部日前特別請示行政院，不過，政院經會商認為，婦聯會是黨產會正在調查的疑似國民黨附隨組織，其財產是否屬於不當黨產或來源不當，須經由黨產會認定，若認定是國民黨附隨組織，依規定禁止處分其財產，違反規定任意處分者，不具效力。
政院認為，在未經黨產會認定並做成正式決議之前，衛福部不宜收受這筆捐款，政院高層說，在黨產會的程序未走完前，「這筆錢我們不能收！」
黨產會：若非國民黨附隨組織 何來特權拿稅捐？
黨產會委員表示，婦聯會當年的資金，除了大家熟知的勞軍捐外，還有防衛捐，婦聯會若不是國民黨的附隨組織，如何能享有這麼大的特權拿到這些龐大稅捐？婦聯會的成立，其實就是當年黨國體制的產物，黨產會預定四月底召開聽證會，釐清婦聯會究竟是不是國民黨附隨組織。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台灣女臉書嘲笑大陸人 遭陸公司停職
- 梅蘭妮亞出道 總算像第一夫人了
- 建立專業形象 才有新血入行
- 休耕政策搖擺 代耕業慘虧5成
- 【微小說】未完成
- 90歲酒駕坐牢 鄉里不忍 集資救阿公
- 311地震6週年 日逾12萬災民仍有家歸不得
- 5月汽車考照強制路考 駕訓班學費喊漲
- 川普邀阿巴斯訪美 商討重啟以巴和談
- 百萬現金當棉被蓋 這張照讓網友直呼土豪94狂
- 新北議員車遭竊 小屁孩開著兜風散心
- 逾期乳瑪琳 竹苗下架近200公斤
- 台塑化︰明汽油降3角 柴油降4角
- 獨家》9旬老翁酒駕通緝被捕 鄉里集資救他出獄
- 情蒐詳盡然後呢? 葉君璋點出關鍵
- 《謠言終結站》 大家吃的是「化學油」？ 合法添加免擔心
- 經典賽C組》美延長賽險勝哥 今戰不敗多國
- 311廢核遊行 要政府提出時程表
- 陳怡芬／迷宮之鳥
- 熱愛肚皮舞 師帶三生週週下山學
- 蘭展回饋地方 1.5萬株大方送
- 女兵裸照風暴 美國防部擴大調查
- 兄弟本色2.2萬張門票 4分鐘完售
- 超模濕身露兩點 畫面好有A片fu
- 自由廣場》各位大學校長，認識Kingman Brewster Jr.嗎？
- 挨雙轟+球吻 殷仔3局3K
- 問題乳瑪琳數量不明 食藥署:暫時先別吃
- 打造媽祖氣球澎澎臉 全靠塞球密技
- 客雅溪親水 水質改善全國特優
- 首例！下班LINE派工作 要付加班費
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Women’s League cash said unwanted
- 深夜翻牆闖白宮 1背包男被捕
- BY2姊Miko陷熱戀錦榮疑雲 Yumi反應是這樣
- 棒協將提案台灣隊公司化 「用中職版本也沒關係」
- 品冠跟粉絲開房間 全為做這件事
- 蔡英文：2025達成非核家園
- 前鰭遭塑膠袋纏住 赤蠵龜擱淺死亡
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 王丹：中生共諜臉書藏密碼
- 恆春公所沒發薪 鎮長：忙農民肥料補助
標題：近千億勞軍捐未交代 婦聯會又爆有防衛捐
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email