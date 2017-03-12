近千億勞軍捐未交代 婦聯會又爆有防衛捐

2017-03-12

政院：婦聯會財產來源仍有疑慮 決拒收160億捐款

〔記者李欣芳／台北報導〕早年與國民黨黨國體制關係密切的婦聯會，日前宣布捐出一六○億元給蔡政府長照機構專款專用，據透露，行政院日前召開跨部會會商，認為婦聯會正遭行政院黨產會調查是否為國民黨附隨組織，由於其財產來源仍有疑慮，決定衛福部拒收婦聯會這筆捐款。而且黨產會初步查出，婦聯會早年資金來源，除了來自勞軍捐之外，竟然還有政府遷台之初課徵的防衛捐。

政府遷台初期 課10年防衛捐補軍費

一九五○年二月，台灣省政府鑒於省內軍需方面的附加項目繁多，遵奉前東南軍政長官公署政務委員會指示，訂定「台灣省防衛捐徵收辦法」，一九五一年三月由省政府公布施行，對所得稅、地價稅、營業稅、娛樂稅、契稅、房捐、機動車輛使用牌照稅、戶稅、汽油費、電費、進口結匯等，按照稅額、費額以不同比率課徵防衛捐，為期十年。

婦聯會資產龐大，雖已向內政部申報財務決算書，卻未交代逾九百億元勞軍捐流向，至於防衛捐有多少流向婦聯會？至今成謎。民進黨團日前則指婦聯會除自己所屬資產，還有多個附屬組織，包括婦聯社會福利基金會、婦聯聽障文教基金會、振興醫療、華興育幼院、華興中學、華興國小等，決策官員表示，婦聯會總資產相當驚人！

婦聯會要捐給政府一六○億元做長照用途，衛福部日前特別請示行政院，不過，政院經會商認為，婦聯會是黨產會正在調查的疑似國民黨附隨組織，其財產是否屬於不當黨產或來源不當，須經由黨產會認定，若認定是國民黨附隨組織，依規定禁止處分其財產，違反規定任意處分者，不具效力。

政院認為，在未經黨產會認定並做成正式決議之前，衛福部不宜收受這筆捐款，政院高層說，在黨產會的程序未走完前，「這筆錢我們不能收！」

黨產會：若非國民黨附隨組織 何來特權拿稅捐？

黨產會委員表示，婦聯會當年的資金，除了大家熟知的勞軍捐外，還有防衛捐，婦聯會若不是國民黨的附隨組織，如何能享有這麼大的特權拿到這些龐大稅捐？婦聯會的成立，其實就是當年黨國體制的產物，黨產會預定四月底召開聽證會，釐清婦聯會究竟是不是國民黨附隨組織。