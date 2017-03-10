中正紀念堂轉型 鄭麗君：交社會討論
2017-03-10
「續編預算紀念威權才是為政治服務」
〔記者楊媛婷／台北報導〕文化部推動中正紀念堂轉型議題，昨再度於立院引發爭辯。國民黨立委陳學聖指文化不該為政治服務，國民黨立委孔文吉稱文化部只要管好電視、電影業務，不該參與轉型正義等議題；文化部長鄭麗君則認為，中正紀念堂轉型交由社會討論，若文化部繼續編列預算紀念威權統治者，「這才是文化為政治服務」。
「諮詢小組成員絕無政治算計」
文化部昨赴立院教育文化委員會報告業務，中正紀念堂轉型議題成為會議焦點。國民黨立委柯志恩秀出「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」成員名單，指名單成員都在同溫層，文化部「有太多政治算計」。
鄭麗君表示，絕無政治算計，柯的名單是第一次會議出席的成員，未來文化部將持續擴大名單，陸續邀請包括人權、歷史、博物館學、藝術文化、都市計畫、公共行政、法律、文化資產保存等八大領域委員接受諮詢。
孔文吉則指中正紀念堂二二八閉館一天、停售蔣介石文創商品等是「去蔣化」，文化部現在推動轉型的政策是「充滿意識形態的包袱」，還稱有媒體民調指超過五十五％的民眾反對「去蔣化」。
鄭麗君表示，中正紀念堂並非「去蔣化」，而是「去威權化」，若媒體民調是以「去威權化」為題，相信民眾對於是否要花這麼多資源紀念威權人物等，應該會有不同的結果與看法。她也難掩激動說，身為下轄中正紀念堂與國家人權館籌備處的文化部長，中正紀念堂轉型與否是無法迴避的責任，從她個人良知出發，以人權為最高價值，中正紀念堂場域的中性化包含在轉型正義裡。
民進黨立委吳思瑤建議，中正紀念堂不妨改為「國家人權博物館總管」。時代力量委員徐永明則表示，「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」應該納入如蔣友柏等蔣家後代列入討論，鄭麗君則說平台是對社會各界開放。
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