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黨產會同意前 民進黨團：衛福部不得收婦聯會捐款

2017-03-10

〔記者曾韋禎／台北報導〕婦聯會前天發表聲明痛斥蔡政府對其調查是「罔顧歷史，顛倒功過」。立法院民進黨團昨砲轟，婦聯會財產都取之於民，當然要全數歸還給國家，要求衛福部在黨產會決議同意前，不得接受婦聯會捐款。

「捐款就是違法處分財產」

民進黨團幹事長葉宜津昨召開記者會，她出示前國民黨財務委員會委員長李國鼎時代的副委員長手稿影本指出，由中央代領轉發經費者，計有國防研究院、青年反共救國團、中華婦女反共聯合會、華興育幼院等機構，均為特殊關係，照其所需經費，列入中央黨務總預算內，歷年代領轉發，未曾遺誤。

葉宜津說，這就是將國家預算轉入特定國民黨附隨組織；再加上歷年收取的勞軍捐，婦聯會至少有九六九億元，結果婦聯會只想捐一六○億元，「其他錢呢？」

她指出，婦聯會還有一堆附屬組織，包括婦聯社會福利基金會、婦聯聽障文教基金會、振興醫療、華興學校、華興育幼院、華興中學、華興國小，以及最近被揭露的復興中小學，婦聯會靠這些組織至少就藏財五四二億元。

葉宜津強調，不管是透過國民黨向中央政府代領轉發，或是勞軍捐，都是取之於民，現在就該全數歸還給國家，而不是左手捐給右手。

民進黨團書記長李俊俋引述「不當黨產條例」規定指出，除非經過黨產會決議同意，婦聯會不得處分財產。現在婦聯會宣稱要捐款就是違法處分財產，即使衛福部已收到婦聯會的來函，依法也不得收受。

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  • 民進黨立委何欣純（左起）、葉宜津與李俊俋昨日呼籲婦聯會，面對歷史還財於民。（記者張嘉明攝）

    民進黨立委何欣純（左起）、葉宜津與李俊俋昨日呼籲婦聯會，面對歷史還財於民。（記者張嘉明攝）

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