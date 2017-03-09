人民不信司法 蔡碧玉怪名嘴
2017-03-09
〔記者吳政峰、黃欣柏、張文川／台北報導〕司法改革國是會議昨召開第三分組第二次會議，受邀報告的司法官學院院長蔡碧玉指稱，只有三．二％的人因親身體驗，而影響對司法的觀感，七十二．七％的民眾是聽名嘴的話「有錢判生，無錢判死」而誤解司法。蔡並說，要提升人民對司法的信賴度，需「約束失控的媒體」。
司法院統計處調查報告，民眾獲得司法資訊的來源前三名是電視、網路及報紙，合計佔七十二．七％，蔡引用此一數據，並解讀為媒體就是影響司法信賴的因素。
馮賢賢斥：沒有邏輯
對此，與會委員、新台灣和平基金會執行長馮賢賢直斥：「沒有邏輯！」她雖也對媒體不滿，但蔡的言論「令人錯愕」！司法無法令人民信賴，是有事實基礎的，不只是因為名嘴作怪，大家就不信任司法。
馮賢賢說，蔡碧玉說「只有」三．二％的人因為真實案例而不相信司法，但若母數是全體國民，這代表有超過七十萬人親身受害，他們才會如此痛苦，如果比例更高，那這個國家要暴動了，蔡的說法「沒有邏輯」。
此外，台大法律學院教授林鈺雄認為，死刑存廢、食安等人民極關注的議題，卻在司改國是會議被「消音」，要求公布議題篩選標準，否則不排除退出會議。
司改國是會議副執行秘書林峯正回應說，議題多難免取捨，林教授可在分組提新增議題，多數委員同意即可送籌委會。況且，即使本次會議不談死刑，未來相關單位也可以討論，「政府還是得面對，隨時都可以談」！
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