三億男案二審 周玉蔻判賠郭董200萬
2017-03-08
〔記者楊國文、邱燕玲／台北報導〕媒體人周玉蔻因質疑鴻海董事長郭台銘捐三億元給國民黨台北市長參選人連勝文，遭郭求償一千萬元並要求登報道歉，高等法院審理後認為周玉蔻未合理查證，應負侵權責任，昨判周須賠郭兩百萬元，和刊登道歉聲明；本案仍可上訴。
周玉蔻未出庭聆判，但在臉書上表示「上訴到底」，並稱「不信公理喚不回！」周玉蔻質疑「台灣的法院果然是為財團富豪服務」、「司法改革已經迫不及待」。
郭台銘不滿周玉蔻指他捐三億元政治獻金而求償。一審判周玉蔻應賠償二百萬元，經上訴，高院仍判周玉蔻敗訴，須賠二百萬元，還可上訴。
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