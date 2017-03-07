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諷金溥聰「男妓」 馮光遠判賠15萬

2017-03-07

〔記者張文川／台北報導〕名嘴馮光遠撰文諷刺前國安會秘書長金溥聰與前總統馬英九是「特殊性關係」，遭金控告獲判無罪定讞後，馮光遠再撰文諷金溥聰是「台灣第一個法院認證的男妓」，又稱「特殊性關係是我諷刺馬英九與金溥聰這兩個惡搞台灣民主的混蛋、爛咖、下流胚所發明的用語。」金溥聰再控告馮光遠，刑事部分馮被判處罰金五千元定讞，民事方面台北地院昨判馮應賠償新台幣十五萬元，可上訴。

法官判決認定，馮雖是在評論金藉馬的關係升官，但仍應注意避免使用辱罵人格的不堪字眼，以言詞侮辱金的人格，逾越言論自由對公共事務的評論保障範圍。

另前案「特殊性關係」案的民事部分，一審判決馮光遠免賠，二審前年十月改判馮應賠一百萬元及登報道歉，馮則已上訴最高法院審理中。

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  • 馮光遠（資料照）

    馮光遠（資料照）

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