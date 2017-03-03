打警察燒國旗 政院：嚴辦統促黨、蔡丁貴
2017-03-03
〔記者李欣芳、王冠仁／台北報導〕二二八事件七十週年紀念日當天，中正紀念堂發生多起陳抗衝突，包括中華統一促進黨人士毆打警察，自由台灣黨主席蔡丁貴焚燒國旗，行政院長林全昨要求警政署從嚴從速、依法究辦，絕對不容國家法律及公權力受到挑戰！
統促黨毆警、愛國同心會踹人 全送辦
林全昨主持行政院院會時表示，日前在中正紀念堂自由廣場發生陳抗團體間的衝突事件，不僅有民眾與員警受傷，同時也有許多脫序違法的行為。他除對執勤受傷的警察人員表達慰問，更要嚴厲譴責所有違法行為，請警政署從嚴從速、依法究辦，絕對不容國家法律及公權力受到挑戰。
警方過濾二二八當天，中正紀念堂爆發的肢體衝突蒐證影片發現，統促黨成員不僅對警方揮拳，還踢踹已倒地的獨派成員，愛國同心會成員也踹擊獨派成員，昨將兩方違法人士全部送辦。
警方表示，施暴者統促黨成員李承龍等三人承認動手，警方依傷害、公然侮辱、妨害公務等罪送辦。另一方面，蔡丁貴當天焚燒國旗，涉毀損國旗、妨害公務、違反集遊法等罪，警方也於蒐證後將他函送法辦。
林全指出，新政府自去年五二○就任以來，積極推動各項轉型正義工作，過程中或許會對某些同胞既成的觀念與價值產生衝突，但台灣民主的可貴之處，就在於能夠包容不同聲音，進而存異求同。呼籲所有國人都要合法理性的表達訴求、爭取認同，千萬不要因有心人士的刻意挑撥發生衝突，造成社會的撕裂對立，將得來不易的民主果實毀於一旦。
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