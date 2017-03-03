| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
 首頁 > 政治

打警察燒國旗 政院：嚴辦統促黨、蔡丁貴

2017-03-03

〔記者李欣芳、王冠仁／台北報導〕二二八事件七十週年紀念日當天，中正紀念堂發生多起陳抗衝突，包括中華統一促進黨人士毆打警察，自由台灣黨主席蔡丁貴焚燒國旗，行政院長林全昨要求警政署從嚴從速、依法究辦，絕對不容國家法律及公權力受到挑戰！

統促黨毆警、愛國同心會踹人 全送辦

林全昨主持行政院院會時表示，日前在中正紀念堂自由廣場發生陳抗團體間的衝突事件，不僅有民眾與員警受傷，同時也有許多脫序違法的行為。他除對執勤受傷的警察人員表達慰問，更要嚴厲譴責所有違法行為，請警政署從嚴從速、依法究辦，絕對不容國家法律及公權力受到挑戰。

警方過濾二二八當天，中正紀念堂爆發的肢體衝突蒐證影片發現，統促黨成員不僅對警方揮拳，還踢踹已倒地的獨派成員，愛國同心會成員也踹擊獨派成員，昨將兩方違法人士全部送辦。

警方表示，施暴者統促黨成員李承龍等三人承認動手，警方依傷害、公然侮辱、妨害公務等罪送辦。另一方面，蔡丁貴當天焚燒國旗，涉毀損國旗、妨害公務、違反集遊法等罪，警方也於蒐證後將他函送法辦。

林全指出，新政府自去年五二○就任以來，積極推動各項轉型正義工作，過程中或許會對某些同胞既成的觀念與價值產生衝突，但台灣民主的可貴之處，就在於能夠包容不同聲音，進而存異求同。呼籲所有國人都要合法理性的表達訴求、爭取認同，千萬不要因有心人士的刻意挑撥發生衝突，造成社會的撕裂對立，將得來不易的民主果實毀於一旦。

廣告
  • 二二八當天中正紀念堂陳抗衝突，統促黨成員李承龍（著紅背心者）被拍到出拳毆打中正一保防組長楊文振。（記者王冠仁翻攝）

    二二八當天中正紀念堂陳抗衝突，統促黨成員李承龍（著紅背心者）被拍到出拳毆打中正一保防組長楊文振。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中正紀念堂 去蔣化 愛國同心會 統促黨 蔡丁貴
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：打警察燒國旗 政院：嚴辦統促黨、蔡丁貴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.