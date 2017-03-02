簽一中承諾書》被犧牲的學術自由 該如何彌補
記者林良昇／特稿
兩岸關係僵持，從限縮中客來台、藍八縣市差別待遇，到要求「海霸王」等台商公開表態，北京對台作為可以說是越加拙劣，屢屢重蹈北京過去失敗兩岸政策的覆轍，台灣人看不到友善，看到的是北京對台灣如同恐怖情人的控制慾和龐大疏離。
有兩岸學者分析，在中共召開十九大以前，中國內部情勢不穩，「寧左勿右」的思維蔓延，涉台作為當然是「寧硬勿軟」，我方涉兩岸事務的官員認為，此次的「一中承諾書」事件，也許不是中央台辦的一聲令下，反倒像是個別省市台辦的自作主張。
事實上，在現行中國內部的大環境氛圍下，各地自作主張的作法一點也不奇怪，而中生來台遭限縮的傳言，早已傳得沸沸揚揚，北京會試圖魔爪伸向校園，只是遲早的事，問題在於，面對這樣的壓力，學校的態度是什麼？「大人們」的態度又是什麼？
據教育部統計，去年共有四萬多名中生在台求學，其中三萬四千多人是短期生，在少子化趨勢下，中生可以說是各學校收入的支柱之一，若中生來台就學真的縮減，恐怕很難多招幾個台灣學生來補足，對私立學校而言，壓力更是不言而喻，也給了對岸出手的機會。
教育不該違背本質，在大學更應該如此，不應有所畏懼，應該沒有包袱，今天，可以有人在校內談台灣國家正常化，明天也可以有人談兩岸統一，這是自然不過的事，因為這就是校園內應該要有的自由空氣，學生會有能力自我判斷，不該、也不會被任何限縮。
但是，今天的「一中承諾書」，可以視為這些學校的承諾，承諾「特定言論」不得在校園內傳播，如同一氧化碳，無色無味，卻會毒死所有萌發的新思維、新創意，戕害學術、言論，這不只是越過紅線的言論控制，更是嚴重的自我限縮，與學術自由背道而馳。
大家想問的是，前台大校長傅斯年當年可以為了檢警不經校方批准進入校園逮捕學生而高聲抗議，現在，如果有校方自恃大學的自治權，自己成為控制言論的無形幫凶，誰該負最大責任？而為了兩岸交流，被犧牲的學術自由，又該如何彌補？
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