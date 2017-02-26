外交部政次吳志中：台灣應維持入聯水溫

2017-02-26

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部政務次長吳志中昨在一場演講中表示，聯合國是一個平台、不是政府，各國加入聯合國的目的是要解決問題，為了與國際社會合作，台灣現在「就是想要進來坐而已」；吳志中認為，即便困難很多，台灣還是應該保持加入聯合國的水溫。

台灣現在「就是想要進來坐而已」

吳志中昨出席由台灣法治暨政策研究基金會主辦的法治講座，以「台灣國際外交的現況與展望」為題發表演講，除分析現今國際情勢外，也說明總統蔡英文上任九個月以來推動的外交政策與成果。

談到國際參與，吳志中認為，聯合國是目前全球涵蓋最多議題的平台，它只是提供一個房間讓各國代表有機會坐下來談、並不是一個「太上政府」，聯合國的存在是為了解決問題，台灣現在「就是想要進來坐而已」，因有很多實際的問題在聯合國才談得出來。

吳表示，聯合國不只是大國參與的平台，也包含許多中小型國家在內，台灣如果進去的話有很多機會，因此即便困難很多，台灣還是應該保持加入聯合國的水溫、替未來預做準備。