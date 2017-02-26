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清泉崗毒品案 軍方：尿檢複驗需7個工作天

2017-02-26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍清泉崗基地發現毒品案，檢方持續調查中，由於此案有諸多疑點尚未釐清，外界甚至懷疑此案有「陰謀論」，空軍昨擬定一份「Ｑ＆Ａ」說明疑點。空軍表示，此案共查獲五十一包疑似毒品，清泉崗基地全體官兵已實施尿液篩檢，廿六人初檢呈陽性反應，檢體已送三軍總醫院複檢，預計需七個工作日，如仍呈陽性反應，將依法偵辦。

對於基地官兵是否集體吸毒、販毒，空軍指出，全案由檢察官偵辦釐清案情中，若發現不法事證，無論階級高低，一律依法偵辦。空軍也說，清泉崗基地相關區域皆有裝設監視器，檔案資料均已交檢察官偵辦使用。

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  • 空軍清泉崗基地。（資料照，記者李忠憲攝）

    空軍清泉崗基地。（資料照，記者李忠憲攝）

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