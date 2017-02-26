日防衛省智庫：加強台灣防衛力 有助地域安定

2017-02-26

中國積極進出東、南海 「對台軍事壓力將繼續增強」

〔駐日特派員張茂森／東京廿五日報導〕日本防衛省所屬的「防衛研究所」廿四日公佈以「持續變化的兩岸關係」為主題的年度報告「中國安全保障報告二○一七」，報告分析指出，中國對台軍事壓力「自冷戰期以來從未中斷」，對蔡英文政府的軍事壓力今後仍會繼續增強。報告也認為，台灣的戰略地位重要性增大，「加強台灣防衛力有助於地域的安定」。

日本防衛研究所的「中國安全保障報告二○一七」是以兩岸關係為主題，報告指出，中華人民共和國自一九四九年成立以來，「台灣一直都是中國想要統一的對象」，同時也是「中美對立的最前線」，因此，在地域的安全保障上，「台灣問題是最重要課題」。

報告也分析，儘管兩岸在經貿、觀光等領域日漸深化，但是「中國對台灣增加軍事壓力未曾停止」，另一方面，在中國積極進出南海、東海下，「台灣如果不加強防衛能力，中國的行動將持續升高」，更凸顯出台灣的戰略性，「只有加強台灣的防衛力，才有助於地域的安定」。

報告提及台灣認同問題指出，馬英九前總統推動的親中政策，未動搖台灣人民「拒絕統一」的意志，從最近兩次大選結果及更早的太陽花學運可以得知，「台灣的總體民意是逐漸傾向於台灣獨立」，大多數台灣人民希望台灣維持現狀，蔡英文對原住民的道歉，旨在強調「台灣歷史不同於中國歷史」。

台灣退將訪中 中國對台軍隊統戰一環

報告也特別提及，馬英九執政時代的特點是，「台灣退將領團密集訪中」，同時台灣退將也和共軍退將通過高頻度的高球聯誼活動加深關係，中國方面也通過黃埔同學會，「向台灣軍隊周邊展開統一戰線工作」，這是「台灣國防部必須注意的問題」。

報告表示，習近平不同於過去的中國共產黨領導人，對於李登輝和陳水扁進行全面性的個人攻擊，目前對於蔡英文「仍然希望保留談判的空間」，而避免和蔡全面對決，但是在台灣總體民意之下，蔡英文的思考是想將「維持現狀」加以「固定化」。

報告也強調，討論中台關係時，「缺少美國的存在是不可能的」，對台灣而言，「與美國的關係是決定台灣未來的最重要因素」。