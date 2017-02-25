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司改國是會議》人民參審陪審 3.25加開公聽會討論

2017-02-25

〔記者曾韋禎、楊國文／台北報導〕司法改革國是會議昨舉辦第四分組首次會議，由前大法官許玉秀擔任分組召集人。她表示，本組透過LINE群組充分討論、完整揭露相關資訊，未來還會對人民參與審判的方式加開公聽會，確保參審或陪審、法律人養成制度、訴訟外處理機制、法庭直播、司法文書改革等五大議題，都有深入討論的機會。

第四分組主題為「參與、透明、親近的司法」，會前就首開先例提供長逾百頁的LINE群組對話，顯示委員早經密集討論。許玉秀在會後記者會指出，先經六日的「線上籌備」，讓昨天會議順利進行，外界關注的參審制或陪審制，也決定在三月廿五日下午加開公聽會。

她預告，除了已於昨日討論過的參審制或陪審制，三月十日會討論司法文書改革、法庭直播與司法陽光網，廿四日討論法律人的養成、訴訟外的處理機制；該組的五大議題，至少都會歷經一次深入的討論。

司改國是會議籌委會副召集人瞿海源日前認為，參審、陪審制不見得討論得出結果，台大法律系教授顏厥安亦在群組內附和瞿海源看法。

許玉秀反駁說，從歷史長河來看，許多百年變革是在少數幾人，甚至是一、兩人就決定了，類似的說法沒有討論價值。她認為，本組一定能談出結論。

此外，法官協會昨發出聲明，認為司改會議諸多議題實質內容相互牽動、難以割裂討論，各項議題應重新整合，才有助於提升討論效率。司改國是會議籌委會副執行秘書林峯正表示，目前已由各分組開會討論，若將來發現議題有重疊，將會視需要，決定是否應將部分議題整合，不至於會發生「踩線」等情況。

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  • 司法改革國是會議」第四分組會議24日在總統府內召開，由召集人前大法官許玉秀主持。（記者叢昌瑾攝）

    司法改革國是會議」第四分組會議24日在總統府內召開，由召集人前大法官許玉秀主持。（記者叢昌瑾攝）

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標題：司改國是會議》人民參審陪審 3.25加開公聽會討論


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