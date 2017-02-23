拚經濟 前瞻基建8年總經費可能破兆
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為全力拚經濟，將提出為期八年的前瞻基礎建設特別預算案，規劃先向立院提出有關前瞻基礎建設的特別條例，再提特別預算。政院今天並將加開行政、立法協調會報，與民進黨團會商優先法案，盼將加速老屋重建及年金改革等法案列入。
今行政立法協調會報 與黨團會商優先法案
行政院規劃在下週敲定整個特別預算的總金額，整個前瞻基礎建設總經費可能超過一兆元，部分預算則列入年度預算而非特別預算，行政院發言人徐國勇說，牽涉前瞻基礎建設的特別預算，金額規模、特別條例、細目等，預計二月底或三月初會出爐。
針對八年期程，徐國勇表示，主因其中的軌道建設有些是比較長期的工程，地下化與高架化興建需要相當時間，而有些用地的取得也需要時間。
下月提特別條例與預算 推動軌道工程五大建設
行政院將在下個月向立法院提出「前瞻基礎建設計畫」的特別條例與特別預算案，列為立法院新會期優先法案，計畫共分為軌道建設、水環境、綠能建設、數位建設、城鄉建設等五大面向推動，主要推動軌道工程、河川整治工程等基礎建設，盼全力拚經濟刺激內需。
其中最大宗的軌道建設，以各縣市鐵路地下化或高架化等工程為主，規模至少四千億元。水環境建設也是一大重點，約六百三十億元，包括河川與易淹水地區的整治、清理水庫淤積、排水溝改善等工程。
此外，行政院今天將加開行政、立法協調會報，與民進黨團會商優先法案。為落實轉型正義，民進黨團所提「促進轉型正義特別條例」與降低公投門檻的公投法修法，可望列為優先法案，行政院則盼「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」與年金改革修法等案列為優先法案。
至於政院在上會期列為優先法案的當沖降稅修法，據了解，部分綠委認為近期台股量能回溫，修法已無急迫性，再列優先法案的可能性已大減。
徐國勇說，目前政院列為優先法案的包括前瞻基礎建設特別預算和特別條例、年金改革、加速老屋重建及涉及長照財源的「遺贈稅法」和「菸酒稅法」修法，另外，稅改部分，也希望在四、五月提出「所得稅法」相關修正草案。
加速老屋重建獎勵條例 政院盼再列為優先法案
有關加速老屋重建，行政院在上會期提出「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，經評估須拆除重建的卅年以上老屋或危險建物，可享容積與建蔽率獎勵，並享兩年房屋稅及地價稅減半優惠，政院這次捲土重來再度列為優先法案。
政院官員表示，若走都更程序，老屋重建會被現行都更條例的限制卡住，因此有急迫性，此外，推動加速老屋重建，也可刺激內需，利於提振經濟。
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標題：拚經濟 前瞻基建8年總經費可能破兆
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