學者陳翠蓮新書 從戰後美中體制重構228

2017-02-21

〔記者曾韋禎／台北報導〕二二八事件中美國的角色與立場為何？台大歷史系教授陳翠蓮本週將出版的新書，重新從東亞史的架構回顧二二八，強調這不只是國民黨在台失政，還要從美國戰後的遠東政策去理解。

美助國民黨軍事占領台灣

陳翠蓮在新書《重構二二八：戰後中美體制、中國統治模式與台灣》提及，美國在戰後協助國民黨軍事占領台灣，但國民黨政府過程中不斷偷渡對台主權的主張，美國雖不贊同卻也含糊帶過。戰後來台的美軍聯絡組、美國戰略情報處、台北領事館，雖見證陳儀政府的失政，也預期會產生暴動，卻坐視情勢惡化，終釀成二二八慘劇；還在支持國民黨政權的大前提下，對二二八採取中立、不干涉的立場。直到一九四八年國共情勢逆轉後，美中體制出現鬆動，才對台灣託管等方案提出討論。

陳翠蓮受訪時指出，過去對二二八的理解均著重於內政問題，忽略這是戰後美國遠東政策一部分，美國的態度至為關鍵。她表示，近來美國對美中、美台關係的態度似有變化，大家也能好好去反思，或許對未來能有更實際的理解。

國民黨政府偷渡中國統治模式

陳翠蓮指出，國民黨戰後統治台灣，就是美中合作的軍事占領。不過國民黨政府不斷在各種關鍵細節偷渡對台灣的主權主張，例如將美方的「台灣占領計畫」改為「台灣省收復計畫大綱」，「署部字第一號命令」則加上「盟總第一號命令」所沒有的「接收台灣、澎湖列島之領土、人民、治權、軍政設施及資產」。

她表示，國民黨接收日產也一樣。美國鑑於一次大戰的巨額賠款，事後產生極為不良的後果，改以日本海外資產充作賠償的方式，由國民黨接收，以彌補戰時損失。但連台日合資的財產也都被接收了，形成國民黨政府在主權聲索上認定台灣人是中國人，但要接收財產時又認為台灣人還是日本人的矛盾現象。