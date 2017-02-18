萬鈞計畫 確保元首安全
2017-02-18
〔記者羅添斌／台北報導〕軍方昨天出動空軍海鷗及陸軍黑鷹直升機在國防部營區內進行起降演練，並模擬人員安全撤離等計畫的可行性，資深官員昨天指出，以直升機進行包括總統在內重要首長遭遇危難時的安全撤離行動，是「萬鈞計畫」的一個項目，任何可行性都要經過驗證，才能確保國家元首的人身安全。
資深官員說，「萬鈞計畫」指的是國家元首遭遇重大危急事件、恐怖攻擊及敵人對台進行斬首戰時，如何護送總統到安全指揮所的維安計畫，就是要在狀況發生時，以最快的速度脫離危難現場，用各種可行的方案、可靠的準備，徹底維護總統的安全。
雲豹甲車、海鷗直升機擔重任
他表示，特勤維安單位會針對總統身在何處、面臨什麼狀況，進行各種不同的維安模擬演練。總統較常處在總統府及總統官邸內，為因應萬鈞任務需要，軍方一般都會在大台北地區備妥性能良好的甲車及直升機，以便在狀況來時，執行萬鈞任務，目前就是以雲豹八輪甲車及空軍海鷗直升機，擔任「萬鈞車」及「萬鈞機」的角色，前總統馬英九任內就曾搭乘雲豹甲車到軍方衡山指揮所進行狀況演練。
萬鈞機 規劃改由黑鷹接替
官員也表示，由於陸軍採購六十架黑鷹直升機，軍方也已規劃未來萬鈞機要改由黑鷹直升機來接替。
資深官員說，如果總統是在外縣市視導或是進行地方訪視，維安單位就必須在各地區先備妥備用的安全防護車，對總統車隊巡經路線，也需一一掌握有哪些足供緊急救護的醫療院所，以及可供安全防護的處所，並據此規劃出安全路線。
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