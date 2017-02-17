法務部提檢改三方向：提高起訴門檻、人民參與、強化評鑑
〔記者項程鎮、錢利忠、謝君臨、溫于德／綜合報導〕首場全國司法改革國是會議分組會議將於下週一召開，法務部長邱太三昨開記者會宣示檢方三大改革方向，首先，將「提高起訴門檻、強化辦案團隊」，公訴門檻由足認「有犯罪嫌疑」，提高為足認「應受有罪判決」，其次將組成「人民檢察審查會」，由人民審查不起訴處分及簽結案件，第三，「強化檢察官個案評鑑」，檢察官評鑑委員會增加民間委員，且檢評會對不肖檢察官將有處分權。
司改國是會議結束後 啟動修法
邱太三指出，以上三項司改議題，幾乎都牽涉到修法問題，預定六月底全國司改國是會議結束後啟動，例如在強化主任檢察官帶隊辦案方面，重大案件將由主任檢察官共同具名起訴書，在初期目標，重大案件至少十％以上由主任檢察官具名協同偵查，如遇特殊重大案件，起訴檢察官應共同到庭論告等，則不用修法，法務部將自行修改內規。
邱太三主張，檢方人力也將一併調整，增加一審主任檢察官名額，從目前每三到六位檢察官為一組，配置一名，增為每三到四位檢察官配置一名，還將鼓勵有經驗的幹練檢察官留任一審，必要時調撥二審人力到一審。
邱太三表示，不起訴處分和案件簽結常引發外界爭議，將參考日本制度，引進檢察民主化體制，針對沒有告訴人的貪瀆等重大案件不起訴或簽結，交由學者、退休法官和一般民眾組成的「人民檢察審查會」審查，審查會得建議檢察官再行偵查，如檢察官仍不起訴，得自聘律師向法院起訴。
檢評會對不肖檢察官 將有處分權
對於檢察制度的防弊措施，邱太三表示，將改良檢察官評鑑委員會，增加民間委員人數，檢評委員得主動提案調查，個案評鑑時效從目前兩年延長為五年，檢評會還享有直接處分權，而非如現制只有建議權，還將增加懲戒種類，例如以書面建議改進或要求上教育課程。
邱太三指出，近年來檢察官定罪率在九十六％以上，無罪率在三％左右，已與德國的無罪率相近，相較於美國的八．七％也毫不遜色，至於歐洲的奧地利無罪率竟高達十七％，但日本的○．○二％則讓各國望塵莫及。
人民組檢審會 司改會：立意良好
對此，民間司改會執行長高榮志律師表示支持，他認為一、二審人力調配向來是個問題，因此讓二審合理回歸一審，就算不用真的辦案、也是帶隊辦案；另外，人民組成檢察審查會的立意也很好；至於增加民間人士監督檢察官部分，對官、民間權力分配須拿捏好，如「官的權力仍大」，恐無監督效果。
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標題：法務部提檢改三方向：提高起訴門檻、人民參與、強化評鑑
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