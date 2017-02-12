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又來了！共軍三艦隊赴西太平洋會師演訓

2017-02-12

〔記者羅添斌／台北報導〕中國遼寧號航艦編隊日前才剛結束繞台航行演訓，中國軍方昨又宣佈，啟動新一輪的遠海作戰航行演訓，其中一項將由北海、東海及南海艦隊等三大艦隊軍艦，在西太平洋海域會師演訓，頗有向美、日及台灣示威意味。

軍方：共軍軍艦動態都有掌握

我軍方官員昨天表示，共軍這次演訓是以南海艦隊的三艘軍艦為主，屆時將經由台灣南部的巴士海峽，再經台灣東南方海域駛往西太平洋海域進行三大艦隊的對抗演練。

官員說，中國三大艦隊軍艦會師在西太平洋海域演訓，軍方會有嚴密掌握，隨時注意及監控共軍軍艦的動態。

中國軍媒「解放軍報」昨天報導指出，由海軍南海艦隊飛彈驅逐艦「長沙艦」、「海口艦」和綜合補給艦「駱馬湖艦」組成的遠海訓練編隊，已在十日駛離三亞某軍港。隨後將在南海某海域與航空兵等部隊展開聯合演練，拉開這次遠海訓練的序幕。

共軍海軍新型主戰艦艇參演

「解放軍報」指出，這次參加遠海訓練的三艘艦艇均為共軍海軍新型主戰艦艇，隨艦搭載直升機三架及陸戰隊員數十名。其間，將赴南海、東印度洋、西太平洋等海域，進行實戰條件下聯合防空、反恐、反海盜和海上防衛作戰等課目訓練，並沿途帶動南海艦隊航空兵、西南沙守備兵力，在西太平洋演訓時，還將和東海、北海艦隊部分兵力進行對抗演練。

編隊指揮員、南海艦隊副司令員俞滿江表示，此次遠海訓練是海軍年度計畫內的例行性安排，符合相關國際法和國際慣例。編隊將按照要求，強化遠海機動作戰等針對性訓練，檢驗主戰艦艇遠海作戰運用，探索艦艇編隊遠海訓練的方法路子，提高部隊打贏能力。

解放軍此次遠海訓練編隊由「長沙艦」擔負編隊指揮艦，該艦是中國自行設計生產的052D型導彈驅逐艦，配備有多種先進武器，具有較強的區域防空和對海作戰能力。「海口艦」是中國自行設計生產的052C型飛彈驅逐艦，被稱為「中華神盾」，該艦具有強大的中、遠程防空作戰能力。

「駱馬湖艦」是解放軍自行設計生產的新型遠洋綜合補給艦，具有橫向、縱向、立體補給功能，可同時補給多艘不同類型艦艇，有較強的遠洋綜合補給能力和一定的對海、對空防禦作戰能力。

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  • 共軍三大艦隊軍艦將在西太平洋海域會師演訓，圖為參與演訓的飛彈驅逐艦「海口艦」（右）與綜合補給艦駱馬湖艦（左）。（取自網路）

    共軍三大艦隊軍艦將在西太平洋海域會師演訓，圖為參與演訓的飛彈驅逐艦「海口艦」（右）與綜合補給艦駱馬湖艦（左）。（取自網路）

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相關關鍵字： 三大艦隊 巴士海峽 遠海作戰航行演訓 遼寧號航艦
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