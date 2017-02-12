又來了！共軍三艦隊赴西太平洋會師演訓
〔記者羅添斌／台北報導〕中國遼寧號航艦編隊日前才剛結束繞台航行演訓，中國軍方昨又宣佈，啟動新一輪的遠海作戰航行演訓，其中一項將由北海、東海及南海艦隊等三大艦隊軍艦，在西太平洋海域會師演訓，頗有向美、日及台灣示威意味。
軍方：共軍軍艦動態都有掌握
我軍方官員昨天表示，共軍這次演訓是以南海艦隊的三艘軍艦為主，屆時將經由台灣南部的巴士海峽，再經台灣東南方海域駛往西太平洋海域進行三大艦隊的對抗演練。
官員說，中國三大艦隊軍艦會師在西太平洋海域演訓，軍方會有嚴密掌握，隨時注意及監控共軍軍艦的動態。
中國軍媒「解放軍報」昨天報導指出，由海軍南海艦隊飛彈驅逐艦「長沙艦」、「海口艦」和綜合補給艦「駱馬湖艦」組成的遠海訓練編隊，已在十日駛離三亞某軍港。隨後將在南海某海域與航空兵等部隊展開聯合演練，拉開這次遠海訓練的序幕。
共軍海軍新型主戰艦艇參演
「解放軍報」指出，這次參加遠海訓練的三艘艦艇均為共軍海軍新型主戰艦艇，隨艦搭載直升機三架及陸戰隊員數十名。其間，將赴南海、東印度洋、西太平洋等海域，進行實戰條件下聯合防空、反恐、反海盜和海上防衛作戰等課目訓練，並沿途帶動南海艦隊航空兵、西南沙守備兵力，在西太平洋演訓時，還將和東海、北海艦隊部分兵力進行對抗演練。
編隊指揮員、南海艦隊副司令員俞滿江表示，此次遠海訓練是海軍年度計畫內的例行性安排，符合相關國際法和國際慣例。編隊將按照要求，強化遠海機動作戰等針對性訓練，檢驗主戰艦艇遠海作戰運用，探索艦艇編隊遠海訓練的方法路子，提高部隊打贏能力。
解放軍此次遠海訓練編隊由「長沙艦」擔負編隊指揮艦，該艦是中國自行設計生產的052D型導彈驅逐艦，配備有多種先進武器，具有較強的區域防空和對海作戰能力。「海口艦」是中國自行設計生產的052C型飛彈驅逐艦，被稱為「中華神盾」，該艦具有強大的中、遠程防空作戰能力。
「駱馬湖艦」是解放軍自行設計生產的新型遠洋綜合補給艦，具有橫向、縱向、立體補給功能，可同時補給多艘不同類型艦艇，有較強的遠洋綜合補給能力和一定的對海、對空防禦作戰能力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 台灣燈會第一天 人潮190萬人次
- 元宵遶境聊天 4人慘遭醉駕撞飛
- 網球》蠻牛叔叔將離開教練團 專心學院事業
- 新竹都城隍廟 花燈藝術展開燈
- 還不出母開刀費 孝子慘遭凌虐
- 苗栗客家（火旁）龍 萬串鞭炮炸九龍
- 川普說遵守一中 美專家︰沒讓步
- 寒流持續 週二起逐漸回暖
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 情人節有懷孕計劃？ 最受歡迎的10大性愛姿勢是...
- 桃園千人擲筊、接財神 元宵熱鬧一整天
- 台南火雞異常死亡 驗出禽流感陽性
- 泰國妹進軍北市東區 PO美眉照 客怨騙很大
- 川普︰川習通話 對大家有利
- 吞一排止痛藥仍沒效 謝霆鋒美食節目爆職災
- 急轉彎！ 川普擬鬆綁移民禁令
- 心疼寶貝女兒...川普轟媒體欺壓伊凡卡
- MLB》船難同喪生 費南德茲竟遭友人家屬求償
- 公民參與共融遊戲場 落腳圓山花博公園
- KD重返雷霆主場 HBL四強將出爐 今日賽事預告與轉播
- 土水師傅轉行 賣蛋糕9年出師
- 中職限制鬆綁 季中也能迎回小小郭
- 武陵賞櫻 三星首發車出發
- 秀入浴照下半身被嘲弄 蛇精男神經線斷失控
- 日本傳奇漫畫家谷口治郎辭世 享壽69
- 糗翻！誤把山寨川普當本尊 多明尼加報紙新聞圖放錯人
- 工程師預告全球地震 網友酸湊巧
- 芭樂農推廣橄欖球 企業捐20萬響應
- 中國富商肖建華 蒙頭坐輪椅被帶走
- 斷層帶不同 跟去年地震沒關係
- 平溪千燈照夜空 主燈台日「童」 繪
- 【閱讀小說】3之1 方清純／守鰥
- 合歡山路面結冰 限加掛雪鏈車通行
- 新加坡植物園270年老樹倒塌1死4傷
- 4強末班車 北一女贏了就上
- 冷氣團影響空氣品質 高屏地區9測站達「紅害」
- 屏市海豐三山國王廟迓男孫燈遶境 人氣旺
- 【愛讀書】《悲傷是這樣誕生的》
- 璞園摩天樓「震」撼 斬裕隆收驚
標題：又來了！共軍三艦隊赴西太平洋會師演訓
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email