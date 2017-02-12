空拍機闖機場 一律擊落

2017-02-12

馮世寬：威脅在眼前 不用請示

〔記者羅添斌／台北報導〕松山機場本月六日遭空拍機闖入，導致多個航班及軍機無法起降，近千旅客受影響，由於空拍機侵擾事件越來越多，惹毛了國防部長馮世寬，他已下令三軍部隊，在合法權責內，善盡維護國家安全的職責，對闖入機場的空拍機一律予以擊落，還稱「威脅就在眼前，不用請示上級！」

軍方官員昨天指出，馮世寬是在本月十日視導陸軍航空第六○二旅（陸軍直升機部隊）時，做出了這項明確的指令。他說，馮世寬相當關切營區安全防護及飛安管制情形，尤其近年來坊間流行的「空拍機」，已對機場安全形成顧慮，甚至可能淪為敵人情蒐手段。

空拍機淪為情蒐工具 威脅國安

官員說，馮世寬特別要求相關幹部教育所屬，在合法權責內，善盡維護國家安全的職責，對闖入機場的空拍機一律予以擊落，「威脅就在眼前，不用請示上級！」避免因層層回報、請示，延誤狀況處置的先機，對國家安全造成損害。

軍方官員指出，國內近年發生多起空拍機違法案例，一○四年分別發生空拍機侵入松山機場管制區內、撞擊一○一大樓外牆，以及違法侵入屏東軍用機場拍攝E-2機棚廠及穿越跑滑道事件；一○五年五月發生空拍機進入桃園機場管制區，並穿越降落中民航機下方事件，同年六月，松山機場內拾獲一架撞毀的空拍機。

一○五年八月十五至十七日的三天內，有多架空拍機連續侵擾清泉崗機場，造成民航及軍機升降大亂，到了十一月，又發生空拍機進入松山機場管制區及撞擊一○一大樓情形。

今年二月初，軍民合用的松山機場再次因為空拍機闖入，造成多架民航班機及軍用運輸機無法順利起降，影響近千位旅客權益。

馮世寬十日由相關聯參主管陪同，前往陸軍第十軍團指揮部、航空第六○二旅等單位，聽取任務簡報，巡視戰備執勤狀況，並頒發團體加菜金，犒慰官兵辛勞。

在視導中部地區國軍部隊時，馮世寬指示各級幹部針對作戰區兵要條件，用心思考、研討合適的戰術戰法，並教育各層級官兵深切體認個人職責，使幹部能果決下達命令、弟兄敢於當機立斷處置突發狀況，以強化部隊運作效率，打造堅實防衛戰力。

馮世寬視導十軍團時，特別向與會幹部下達作戰狀況，針對各種應變作為與用兵方式，進行深入研討，並要求各單位平時應結合任務，適切調整訓練作法，同時強化友軍之間的交流、聯繫，因為「所有的訓練著眼，都在為將來的聯合作戰奠基！」

另外，馮世寬相當重視「軍事訓練役」規劃執行情形，特別轉達蔡英文總統的關切之意，要求各單位務必摒除不必要雜務干擾，施以嚴格、扎實的訓練，並透過與常備部隊訓練、生活在一起的過程，凝聚役男的向心力及歸屬感，使他們結訓走出營區時，都成為能投入作戰、願全心奉獻的戰鬥員。