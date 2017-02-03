| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

司改國是會議分組會議20日起跑 分5組討論

2017-02-03

〔記者鍾麗華／台北報導〕司法改革國是會議「分組會議」自廿日起展開，國安會諮詢委員林峯正昨表示，分組會議出席代表共七十五人，除四十名「非法律人」代表外，還有法官、檢察官、律師各十名及五名法律學者，而卅名法官、檢察官及律師代表中的二分之一，由票選產生。全部代表名單預計十三日公布。

13日公布75代表名單

林峯正說，初步將「分組會議」分為五組，包括「建立保護被害人與弱勢者的司法」、「建立全民信賴、公正專業的司法」、「建立權責相符、高效率的司法」、「建立參與、透明、親近的司法」與「建立維護社會安全的司法」。

由於退休法官與檢察官所得替代率高達九十八％，但未納入上月年金改革國是會議討論，是否在司改國是會議討論？林峯正表示，司法院及法務部正在研擬改革方案，可能在五月前主動提出，否則司改國是會議只好將這個議題列入討論。

分組會議進行3個月 6月總結

林峯正指出，分組會議預計廿日展開，為期約三個月，每一個分組，每兩週召開一次會議，預計召開六次會議，總結會議預定六月底召開，將由總統蔡英文親自主持。

總統府表示，出席分組會議的代表，其中五名法官票選代表由全國法官直接投票產生，預定六日在全國各法院設立投票箱，一審選出代表三人、二審與三審各選一人；檢察官票選代表則透過網路票選，選出一審三名、二審和三審共兩名；律師部分由律師公會全國聯合會票選產生。

至於非票選出席代表，除了由司改國是會議籌委會的委員推薦外，並將函請曾提供司改建議的四十一個民間團體推薦人選，再由籌委會討論決定。籌委會十三日將開會確定分組會議的分組出席代表及議題清單。

廣告
  • 國安會諮詢委員林峯正（右）昨在總統府表示，司法改革國是會議「分組會議」將自2月20日起展開。（中央社）

    國安會諮詢委員林峯正（右）昨在總統府表示，司法改革國是會議「分組會議」將自2月20日起展開。（中央社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 分組會議 司改國是會議 林峯正
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香菇肉羹湯
古早味炸醬
蘋果洋蔥燴雞肉
有機蔬果不用洗？
轉寄

標題：司改國是會議分組會議20日起跑 分5組討論


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.