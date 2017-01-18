郭台銘若選總統 吳敦義：會支持
2017-01-18
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席參選人、前副總統吳敦義昨晚接受電視節目專訪，被問到對於鴻海集團董事長郭台銘角逐二○二○年總統大選看法時說，若郭有勝選機會又有意願，他百分之百支持，但對若當選黨主席後六都市長選舉有多少把握？吳則沒正面回答，僅表示他沒有所謂的「六都口袋名單」。
對於另一位黨主席參選人郝龍斌日前表態，支持郭台銘角逐二○二○年總統大選，吳敦義被問到相關問題時說，到時國民黨必須挑選可以勝選的人選，那時若國民黨沒有優秀的強棒，郭也有意願，他百分之百支持。
郭如有較大勝算 無黨籍也可提名
吳敦義舉例，二○○八年是由吳伯雄擔任國民黨主席，那時他是國民黨秘書長，國民黨當年已在立委選舉大勝，情勢一片大好，不管誰出來選勝算都很大，但吳伯雄還是讓前總統馬英九出來選總統，獲得勝選。若到二○二○年大選時郭台銘勝算較大，他會大公無私，就算郭是無黨籍也可提名。
但被問到二○一八年六都選舉有信心能拿下幾都？吳敦義並未回答，而提到新北市長朱立倫是現任市長，會尊重朱的意見，也會為各縣市找尋最有希望勝選的人才。
至於是否請前行政院長張善政出馬角逐台北市長？吳敦義說，他沒資格說勸不勸進。
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