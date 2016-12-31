許信良：蔡任內不會提正名制憲

2016-12-31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨前主席、亞太和平基金會董事長許信良昨天接受電台訪問時表示，蔡英文總統既不是獨派也不是統派，是「中華民國憲法派」，蔡總統任內不會提到正名制憲。對此總統府發言人黃重諺回應，尊重許董事長個人的談話。

許信良昨接受廣播節目專訪，談論兩岸和美中台關係。許信良表示，蔡總統就職演講時說，用中華民國憲法、兩岸人民關係條例來處理兩岸關係，其實這也是國民黨的立場，沒有很大不同。

許信良表示，前總統馬英九接受九二共識，但民進黨很難接受國共之間可以接受的政治語言。中國大陸必須理解台灣是民主政治，國、民兩黨有不同選民基礎，若蔡英文接受九二共識，民進黨支持者將跑掉三成，中國大陸不能強人所難。許認為，蔡總統不說「不統不獨不武」，是因為民進黨和國民黨本來就有不同的政治語言。

他也指出，台灣不能成為美國的棋子，「我們不會聽大陸的，也不會完全聽美國的」，兩岸關係應該獨立於台美關係之外。