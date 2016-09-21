外交部擬撤4外館 立委：錯誤措施

2016-09-21

〔記者呂伊萱、曾韋禎、蕭婷方／台北報導〕外交部前天在與民進黨團外交政策小組會議中透露，將裁撤德國漢堡、美國關島、沙烏地阿拉伯吉達與挪威等四處外館，對此，民進黨立委邱志偉昨在總質詢時批評，除非斷交、戰爭，少有國家在撤外館，外交部在尚未定案就預先透露，是中了外交休兵的遺毒，這是「落漆」。

外交部則強調，基於我國外交處境特殊，在資源有限情形下，要做最好的發揮。具體裁撤計畫將呈報行政院，奉核定後就會指示這些外館，擬定裁撤計畫，再依照因地制宜的裁撤步驟、時程進行撤館。

邱志偉指出，外交部撤挪威代表處的理由是代表見不到挪威的司長、科長，但挪威已設館卅五年，挪威有近萬名華僑，還是國人重要的旅遊國家，為何不是派最好的外交官去改變現狀？而採取撤館的錯誤措施。

行政院長林全坦言，還沒看到相關規劃。外交部長李大維答覆國民黨立委王育敏質詢時則說，裁撤四外館目前仍在研議當中；他舉例，北歐面積不大，台灣在四國各有一個外館，若裁撤挪威外館，可讓瑞典外館兼轄挪威。