田弘茂掌海基會 陸委會：對中國釋出善意
2016-09-02
〔記者林良昇、陳鈺馥／台北報導〕前外交部長田弘茂將接掌海基會，陸委會主委張小月昨表示，田弘茂對兩岸十分熟悉，相信該人事案也是對中國大陸釋出善意，今後陸委會和海基會是「海陸一家親」，立場一致推動兩岸發展，而對於未來可能的兩岸協商，將以對人民福祉有關的議題為優先。
董事長人事 我方自己主導
張小月也證實，田弘茂擔任海基會董事長將是義務職，確定不支薪；至於其他海基會副董事長、秘書長等人事，待確定後會公布，希望能在中秋台商聯誼餐會前確定。
張小月：田是義務職 不支薪
總統府前晚公布將由田弘茂接掌海基會，張小月昨與媒體茶敘。張小月指出，關於海基會董事長人事，都是由我方自己主導，不需要和對方溝通協商，但政府相信，透過這項人事案，也是對中國大陸釋出善意，因為田弘茂對兩岸問題有深入理解，也定期與中國大陸重要人士、學者互動，且處事態度非常務實理性。
綠委肯定 藍委批向深綠投降
不過，國民黨立委黃昭順說，蔡英文總統不承認九二共識，派誰當都起不了作用，中國持續對蔡政府已讀不回，這不是派田弘茂就能解決的事，關鍵是總統對於兩岸關係的定位，要如何破冰，須府方高層思考。
國民黨立委賴士葆認為，從田弘茂接任，反映民進黨政府在藍營找不到人，蔡英文深深被綠營人士綁架，此非國家之福，田的出線是向深綠靠攏、向深綠投降。
民進黨立委黃偉哲評析說，田接任能讓總統和獨派間情勢緩和，田弘茂擔任過李登輝政府的國統會委員，但不具統派思想，是各方都能接受的人選，至少穩住海基會這個「傳真機」的角色。
民進黨立委陳亭妃則強調，田弘茂具國際事務長才，也了解特殊國與國關係，接任海基會董事長可以勝任。
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