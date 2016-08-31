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傳遭凍結授信 中投︰不增借款餘額

2016-08-31

〔記者施曉光／台北報導〕外傳受「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」施行影響，銀行為求自保，未來契約到期後，將不再續約對國民黨黨營事業授信，黨營事業中投公司昨澄清指出，自該條例公布後，各金融機構都能珍惜及體諒，即得以原借款金額不變，但不增加借款餘額，依據金融市場慣例仍續照常展期，並維持金融市場的正常運作。

中投公司表示，該公司與各金融機構歷年借款往來及還本付息都非常正常，絕大多數借款都有擔保或質押，對於不實傳聞造成的困擾，深表遺憾。

中投公司指出，目前三商銀中只有一家與該公司有開立借款額度，且自九十四年起已往來超過十年，因屬短期借款，每年初都正常續約，本次續約於明年一月初始到期；至於其餘兩家，已超過十年未有借款往來。

外傳兆豐銀行的授信餘額降低，中投公司解釋，主要是因該公司將原對兆豐銀行的短期借款，調整至其他銀行辦理短期或中長期借款所致。

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